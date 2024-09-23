Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

РФС накажет «Зенит» за фанатские кричалки в адрес Соболева

Во время первого домашнего матча Соболева за «Зенит» фанаты сине-бело-голубых скандировали оскорбления в адрес футболиста.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза Артур Григорьянц заявил, что петербургский «Зенит» будет оштрафован за то, что фанаты клуба оскорбляли нападающего Александра Соболева с трибун «Газпром Арены» по ходу матча Кубка России против «Рубина».

«Перед началом матча болельщики “Зенита” использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков “Зенита”, которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении. Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева. Каких именно? По совокупности», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Григорьянца.

Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».

В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» и «Краснодар» находятся на втором и третьем месте — у них по 21 баллу.

Зенит
3:1
Первый тайм: 0:1
Факел
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
21.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 29442 зрителя
Главные тренеры
Сергей Семак
Дмитрий Пятибратов
Голы
Зенит
Матео Кассьерра
(Густаво Мантуан)
52′
Лусиано Гонду
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
67′
Александр Ерохин
(Маркус Вендел)
87′
Факел
Евгений Марков
8′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
32
Лусиано Гонду
83′
15
Вячеслав Караваев
46′
28
Нуралы Алип
25
Страхиня Эракович
46′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
7
Александр Соболев
43′
68′
21
Александр Ерохин
24
Педро
46′
31
Густаво Мантуан
30
Матео Кассьерра
79′
67
Максим Глушенков
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
21
Михаил Щетинин
23
Вячеслав Якимов
58′
7
Мохамед Браими
65′
13
Игорь Калинин
10
Ильнур Альшин
61′
65′
6
Дилан Мертенс
64
Андрей Ивлев
56′
88
Владислав Мастерной
15
Владимир Ильин
71′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
45′
56′
9
Алексей Каштанов
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
5
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
2
12
Фолы
16
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
ВАР
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь