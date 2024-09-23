РФС накажет «Зенит» за фанатские кричалки в адрес Соболева

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза Артур Григорьянц заявил, что петербургский «Зенит» будет оштрафован за то, что фанаты клуба оскорбляли нападающего Александра Соболева с трибун «Газпром Арены» по ходу матча Кубка России против «Рубина».
«Перед началом матча болельщики “Зенита” использовали пиротехнику. Далее неправомерные действия болельщиков “Зенита”, которые на протяжении всего матча на трибуне Б находились на нижнем ограждении. Далее рассмотрим скандирование болельщиками сине-бело-голубых оскорбительных выражений в адрес футболиста Соболева. Каких именно? По совокупности», — приводит «Спорт-Экспресс» слова Григорьянца.
Официально о переходе Соболева из «Спартака» в «Зенит» было объявлено 30 августа. Трудовое соглашение заключено по схеме «3+1».
В турнирной таблице чемпионата России лидирует «Зенит». У них 23 очка после девяти матчей. «Локомотив» и «Краснодар» находятся на втором и третьем месте — у них по 21 баллу.