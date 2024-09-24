Орлов: Соболев еще не адаптировался к «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов оценил игру Александра Соболева за «Зенит».
«Соболева приобретали для того, чтобы взламывать оборону соперника. А мы ничего не увидели от него, к сожалению. Ему надо еще адаптироваться к игре “Зенита”. Пока он играет, как за “Спартак” играл, а здесь надо много двигаться без мяча по футбольному полю, открываться, понять замыслы партнёров, но он еще не готов», — сказал Орлов в видео на YouTube-канале «Такой футбол».
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 миллионов евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 23 очками. В следующем туре команда Сергея Семака на выезде встретится с «Краснодаром».