Личка: Хочу от команды больше остроты и скорости, а не цирка

— Я сказал команде то же самое, что и на пресс-конференции после игры с «Ахматом». Я не хочу цирка, хочу больше остроты и скорости. Будешь выигрывать 3:0, можешь что-то придумать. Но не при 1:0 и 2:0. Надо играть в футбол быстро и остро, а не 150 пяток показывать и не давать в дыру прокидывать мяч между ног при 2:0, — приводит слова Лички «РБ Спорт».