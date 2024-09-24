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Личка: Хочу от команды больше остроты и скорости, а не цирка

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался об игре футболистов команды в последних двух турах РПЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в матче 8-го тура «Динамо» обыграло «Ахмат» благодаря двум голам, забитым в дополнительное ко второму тайму время. На 90+3 минуте отличился Макаров, на 90+9 минуте гол забил Гигнадзе. Ранее у бело-голубых отметились Карраскаль и Тюкавин. Встреча завершилась со счетом 4:2.

В 9-м туре бело-голубые сыграли вничью со «Спартаком» (2:2). Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в этой встрече оформил дубль, забив на 3-й и 90+4 минутах.

— Как команда восприняла ваши слова про цирк после предыдущего матча?

— Я сказал команде то же самое, что и на пресс-конференции после игры с «Ахматом». Я не хочу цирка, хочу больше остроты и скорости. Будешь выигрывать 3:0, можешь что-то придумать. Но не при 1:0 и 2:0. Надо играть в футбол быстро и остро, а не 150 пяток показывать и не давать в дыру прокидывать мяч между ног при 2:0, — приводит слова Лички «РБ Спорт».

В текущем сезоне РПЛ «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице с 17 очками. На первом месте располагается «Зенит» с 23 баллами. На втором месте идет «Краснодар», отставая от лидера на два очка. Третью строчку занимает «Локомотив», в активе команды Михаила Галактионова 21 очко.

В следующем туре «Динамо» на выезде сыграет с дебютантом РПЛ махачкалинским «Динамо».

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