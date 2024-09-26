Спортсмен сентября: Алексей Батраков

Алексей Батраков является воспитанником железнодорожников и выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.
В матче 8-го тура чемпионата России с «Оренбургом» футболист отметился первым дублем, забив на 16-й и 39-й минутах встречи (4:2). Также Батраков дважды отличился в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).
В текущем сезоне чемпионата России Батраков провел за железнодорожников девять матчей, в которых забил семь голов. Он догнал Максима Глушенкова из «Зенита» в списке лучших бомбардиров лиги.
Также Алексей Батраков впервые был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.