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Спортсмен сентября: Алексей Батраков

19-летний полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков отметился двумя дублями в двух матчах РПЛ в сентябре.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Алексей Батраков является воспитанником железнодорожников и выступает за основную команду «Локомотива» с января 2024 года. Действующее трудовое соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2027 года.

В матче 8-го тура чемпионата России с «Оренбургом» футболист отметился первым дублем, забив на 16-й и 39-й минутах встречи (4:2). Также Батраков дважды отличился в матче 9-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:1).

В текущем сезоне чемпионата России Батраков провел за железнодорожников девять матчей, в которых забил семь голов. Он догнал Максима Глушенкова из «Зенита» в списке лучших бомбардиров лиги.

Также Алексей Батраков впервые был вызван в сборную России на товарищеские матчи с Вьетнамом и Таиландом.


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