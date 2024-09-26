Семак рассказал, сыграет ли Глушенков весь матч с «Краснодаром»

— В этом плане ситуация практически не меняется. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет или не будет готов сыграть. А по травмированным: точно не могут сыграть Родригао и Волков. Последний выбыл надолго — думаю, что до зимнего перерыва этот вопрос можем не поднимать.



Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время. Еще к большому сожалению, Миша Кержаков тоже получил травму и не сможет помочь.