Семак рассказал, сыграет ли Глушенков весь матч с «Краснодаром»

Напомним, 18 августа в матче 5-го тура чемпионата России с «Химками» Глушенков получил перелом лучевой кости, после которого перенес операцию. Из-за травмы 25-летний полузащитник пропустил месяц. Он впервые появился на поле 21 сентября во втором тайме встречи 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).
— В каком физическом состоянии подходит к игре «Зенит» и есть ли шанс у Максима Глушенкова провести полный матч?
— Посмотрим, проанализируем. Шанс есть, Максим уже вышел, немного сыграл в прошлой игре. Будем отталкиваться от того, насколько он готов, поговорим с ним и посмотрим на те результаты, которые у него есть в тренировочных занятиях — именно по функциональному состоянию. И уже тогда примем решение, сколько он сможет сыграть, — приводит слова Семака «Матч ТВ».
Также Сергей Семак назвал футболистов, которые не помогут выездной игре с «Краснодаром». Матч пройдет в субботу, 28 сентября.
— Кто не сможет сыграть в Краснодаре?
— В этом плане ситуация практически не меняется. Посмотрим, насколько Ильзат Ахметов будет или не будет готов сыграть. А по травмированным: точно не могут сыграть Родригао и Волков. Последний выбыл надолго — думаю, что до зимнего перерыва этот вопрос можем не поднимать.
Что касается Родригао, то ждем его в ближайшее время. Еще к большому сожалению, Миша Кержаков тоже получил травму и не сможет помочь.
— Его заменит вратарь из молодежки?
— Да. Посмотрим, кто из «Зенита‑М» или из «Зенита‑2» будет доступен, того возьмем с собой в Краснодар и в дальнейшем будем использовать одного из голкиперов для подготовки, для тренировочной работы в нашей команде, — добавил Семак.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России с 23 очками. «Краснодар» располагается на второй строчке, отставая от лидера на два балла.