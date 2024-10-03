Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Напомним, Глушенков получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (5:1) и был заменен на 74-й минуте встречи.
Ранее Глушенков пропустил один месяц из-за перелома лучевой кости, полученного 18 августа в матче 5-го тура чемпионата России с «Химками». Футболисту потребовалась операция. Он впервые появился на поле 21 сентября во втором тайме встречи 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).
— Сергей Богданович, традиционный вопрос насчет готовности футболистов перед грядущим матчем. И отдельно возникает дополнительный вопрос насчет того, какое сейчас состояние у Максима Глушенкова.
— Думаю, что по поводу Волкова мы будем говорить немножко позже, уже во время зимней паузы. Мы потеряли его надолго. Что касается Ахметова и Родригао, посмотрим, насколько они смогут готовиться сейчас к этому матчу — тренироваться в общей группе или нет. По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
«Зенит» примет на домашнем поле «Оренбург» 5 октября.
В текущем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 23 очками, отставая от лидеров «Краснодара» и «Локомотива» на один балл.