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Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Максим Глушенков точно не сыграет в матче 11-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

Напомним, Глушенков получил повреждение в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с «Акроном» (5:1) и был заменен на 74-й минуте встречи.

Ранее Глушенков пропустил один месяц из-за перелома лучевой кости, полученного 18 августа в матче 5-го тура чемпионата России с «Химками». Футболисту потребовалась операция. Он впервые появился на поле 21 сентября во втором тайме встречи 9-го тура РПЛ с «Факелом» (3:1).

— Сергей Богданович, традиционный вопрос насчет готовности футболистов перед грядущим матчем. И отдельно возникает дополнительный вопрос насчет того, какое сейчас состояние у Максима Глушенкова.

— Думаю, что по поводу Волкова мы будем говорить немножко позже, уже во время зимней паузы. Мы потеряли его надолго. Что касается Ахметова и Родригао, посмотрим, насколько они смогут готовиться сейчас к этому матчу — тренироваться в общей группе или нет. По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

«Зенит» примет на домашнем поле «Оренбург» 5 октября.

В текущем сезоне чемпионата России сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице с 23 очками, отставая от лидеров «Краснодара» и «Локомотива» на один балл.

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Оренбург
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь