Глушенков пропустит матч с «Оренбургом» из-за травмы

— Думаю, что по поводу Волкова мы будем говорить немножко позже, уже во время зимней паузы. Мы потеряли его надолго. Что касается Ахметова и Родригао, посмотрим, насколько они смогут готовиться сейчас к этому матчу — тренироваться в общей группе или нет. По поводу Максима: конечно, он не сможет нам помочь в ближайшем матче — это точно. Насколько эта травма позволит ему тренироваться и играть после паузы, мы уже, наверное, сообщим немножко позже, когда будет более объективная картина, — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».