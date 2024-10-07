КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» в адрес Соболева

«Повестка по Кубку России составлена, по матчу “Ахмат” — “Краснодар” рассмотрим удаление нападающего гостей Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание. По матчу “Динамо” — “Спартак” рассмотрим скандирования болельщиками обеих команд оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим скандирования болельщиками “Зенита” оскорбительных выражений в адрес нападающего Александра Соболева на матче с “Акроном”. Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками “Локомотива” на матче с “Оренбургом”. В матче с “Пари НН” болельщики скандировали оскорбительные выражения и использовали пиротехническое изделие.
По матчам 11-го тура РПЛ рассмотрим в том числе массовое скандирование болельщиками “Спартака” оскорбительных выражений в адрес “Зенита”. По матчу “Факел” — “Динамо” (Махачкала) рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд, также неподобающее поведение хозяев, предупреждения получили шесть футболистов и один официальный представитель команды. Также рассмотрим по рапорту делегата оскорбительный жест игрока махачкалинского “Динамо” Абакара Гаджиева в адрес болельщиков», — сказал Григорьянц.
В конце сентября КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева во время кубковой игры с казанским «Рубином» (2:0). Ранее объединение активных фанатов «Зенита» «Ландскрона» сообщало об угрозах РФС закрыть фанатскую трибуну на «Газпром Арене» на матчи плей-офф Кубка России, если оскорбительные скандирования в адрес Соболева не прекратятся.
Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». 27-летний нападающий провел за клуб семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 12 октября, команда Сергея Семака дома проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.