КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» в адрес Соболева

«Повестка по Кубку России составлена, по матчу “Ахмат” — “Краснодар” рассмотрим удаление нападающего гостей Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание. По матчу “Динамо” — “Спартак” рассмотрим скандирования болельщиками обеих команд оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим скандирования болельщиками “Зенита” оскорбительных выражений в адрес нападающего Александра Соболева на матче с “Акроном”. Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками “Локомотива” на матче с “Оренбургом”. В матче с “Пари НН” болельщики скандировали оскорбительные выражения и использовали пиротехническое изделие.



По матчам 11-го тура РПЛ рассмотрим в том числе массовое скандирование болельщиками “Спартака” оскорбительных выражений в адрес “Зенита”. По матчу “Факел” — “Динамо” (Махачкала) рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд, также неподобающее поведение хозяев, предупреждения получили шесть футболистов и один официальный представитель команды. Также рассмотрим по рапорту делегата оскорбительный жест игрока махачкалинского “Динамо” Абакара Гаджиева в адрес болельщиков», — сказал Григорьянц.