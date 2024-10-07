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КДК рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» в адрес Соболева

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет рассмотрит скандирования фанатов «Зенита» в адрес нападающего Александра Соболева во время кубового матча с «Акроном». Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

«Повестка по Кубку России составлена, по матчу “Ахмат” — “Краснодар” рассмотрим удаление нападающего гостей Джона Кордобы за агрессивное поведение, он приглашен на заседание. По матчу “Динамо” — “Спартак” рассмотрим скандирования болельщиками обеих команд оскорбительных выражений и ненормативной лексики. Рассмотрим скандирования болельщиками “Зенита” оскорбительных выражений в адрес нападающего Александра Соболева на матче с “Акроном”. Также рассмотрим скандирования ненормативной лексики и оскорбительных выражений болельщиками “Локомотива” на матче с “Оренбургом”. В матче с “Пари НН” болельщики скандировали оскорбительные выражения и использовали пиротехническое изделие.

По матчам 11-го тура РПЛ рассмотрим в том числе массовое скандирование болельщиками “Спартака” оскорбительных выражений в адрес “Зенита”. По матчу “Факел” — “Динамо” (Махачкала) рассмотрим выход за пределы технической зоны главных тренеров команд, также неподобающее поведение хозяев, предупреждения получили шесть футболистов и один официальный представитель команды. Также рассмотрим по рапорту делегата оскорбительный жест игрока махачкалинского “Динамо” Абакара Гаджиева в адрес болельщиков», — сказал Григорьянц.

В конце сентября КДК РФС оштрафовал «Зенит» на 30 тыс. рублей за оскорбительные кричалки фанатов про Соболева во время кубковой игры с казанским «Рубином» (2:0). Ранее объединение активных фанатов «Зенита» «Ландскрона» сообщало об угрозах РФС закрыть фанатскую трибуну на «Газпром Арене» на матчи плей-офф Кубка России, если оскорбительные скандирования в адрес Соболева не прекратятся.

Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит». 27-летний нападающий провел за клуб семь матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В субботу, 12 октября, команда Сергея Семака дома проведет товарищеский матч с сербской «Войводиной». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Зенит
5:1
Первый тайм: 3:0
Акрон
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
2.10.2024, 21:15 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Заур Тедеев
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
6′
Виктор Гимарайнс Артур
(Маркус Вендел)
13′
Виктор Гимарайнс Артур
(Андрей Мостовой)
43′
Александр Соболев
(Густаво Мантуан)
61′
Андрей Мостовой
87′
Акрон
Владимир Москвичев
90+2′
Составы команд
Зенит
16
Денис Адамов
2
Дмитрий Чистяков
25
Страхиня Эракович
17
Андрей Мостовой
7
Александр Соболев
9
Виктор Гимарайнс Артур
4
Юрий Горшков
46′
3
Дуглас Сантос
15
Вячеслав Караваев
64′
67
Максим Глушенков
8
Маркус Вендел
46′
28
Нуралы Алип
21
Александр Ерохин
5′
64′
79
Дмитрий Васильев
24
Педро
39′
46′
31
Густаво Мантуан
Акрон
1
Сергей Волков
19
Марат Бокоев
22
Никита Баранок
23
Боян Димоски
65
Владимир Москвичев
25
Шерзод Эсанов
79′
99
Иван Тимошенко
10
Максим Палиенко
64′
20
Артур Галоян
17
Солтмурад Бакаев
64′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
71
Дмитрий Пестряков
46′
80
Вячеслав Бардыбахин
46′
81′
13
Мавис Чибота
46′
91
Максим Болдырев
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
7
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь
Премьер-лига: таблица и календарь