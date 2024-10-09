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Четыре команды РПЛ вошли в 100 самых дорогих клубов мира

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг ста самых дорогих клубов мира по стоимости состава.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Фонтанка.ру

Лидирует в рейтинге мадридский «Реал», стоимость игроков которого была оценена в 1,728 млрд евро.

Самые дорогие клубы мира по версии CIES:

  1. «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд;
  2. «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд;
  3. «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд;
  4. «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд;
  5. «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд;
  6. «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд;
  7. «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд;
  8. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн;
  9. «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн;
  10. «Байер» (Германия) — € 862 млн.

Среди российских клубов лидером рейтинга стал «Зенит», чья стоимость состава была оценена в 237 млн евро. Также в рейтинг вошли московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».

  • 55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн;
  • 85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн;
  • 88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн;
  • 94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.

Зенит
Динамо
Локомотив
Спартак