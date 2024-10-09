Четыре команды РПЛ вошли в 100 самых дорогих клубов мира

Лидирует в рейтинге мадридский «Реал», стоимость игроков которого была оценена в 1,728 млрд евро.
Самые дорогие клубы мира по версии CIES:
- «Реал» Мадрид (Испания) — € 1,728 млрд;
- «Манчестер Сити» (Англия) — € 1,471 млрд;
- «Челси» (Англия) — € 1,388 млрд;
- «Арсенал» (Англия) — € 1,225 млрд;
- «Барселона» (Испания) — € 1,124 млрд;
- «Ливерпуль» (Англия) — € 1,099 млрд;
- «ПСЖ» (Франция) — € 1,088 млрд;
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — € 989 млн;
- «Тоттенхэм» (Англия) — € 886 млн;
- «Байер» (Германия) — € 862 млн.
Среди российских клубов лидером рейтинга стал «Зенит», чья стоимость состава была оценена в 237 млн евро. Также в рейтинг вошли московские «Динамо», «Локомотив» и «Спартак».
- 55. «Зенит» (Россия) — € 237 млн;
- 85. «Динамо» Москва (Россия) — € 140 млн;
- 88. «Локомотив» (Россия) — € 135 млн;
- 94. «Спартак» (Россия) — € 127 млн.