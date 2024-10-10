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Сергей Семак — о «Зените»: Не вижу никакого спада

Главный тренер «Зенита» не считает, что у команды наметился спад перед паузами на сборные.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Не вижу никакого спада перед паузой для сборных. Есть определенные моменты, которые надо менять: структуру игры, улучшение позиционной игры. Если мы говорим об игре и результате: с тем же “Оренбургом” все рекорды по xG и угловым перебили. Вопрос только в том, что забили мало. Если бы забили три-четыре мяча, все бы говорили, что здорово сыграли. Не нужно отталкиваться исключительно от результата. Мы понимаем, что это был далеко не идеальный матч, но в то же время это была абсолютно уверенная по игре победа», — передает слова Семака «Чемпионат».

«Что касается матча с “Краснодаром”: это выездная игра против тяжёлого соперника. Она могла сложиться по-разному. На поражение мы этот матч не наиграли, но в футболе выигрывает тот, кто забивает. Мы не смогли забить, ошиблись, пропустили и проиграли. Ничего страшного, будем двигаться дальше. Вы забыли матч с “Акроном”, который мы нормально сыграли и по качеству, и по результатам. Я не вижу никакой тенденции, что мы перед сборными проседаем. Что касается набора очков, здесь баланс нормальный. Что касается качества, есть куда стремиться. Это связано и с адаптацией того же Лусиано, и с травмой Глушенкова, и с не лучшим состоянием некоторых лидеров. Комплекс причин, который мешает нам по качеству игры выглядеть чуть лучше. Но в течение сезона эти матчи выйдут в определённый баланс. Это касается не только “Зенита”. Будем работать и надеяться, что наш труд будет оценён справедливым результатома», — добавил главный тренер «Зенита».

После 11 туров «Краснодар» с 27 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, опережая «Локомотив» по дополнительным показателям. «Зенит» идет на третьем месте, на один балл отставая от лидеров.

Зенит
1:0
Первый тайм: 0:0
Оренбург
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Ильшат Айткулов
Голы
Зенит
Густаво Мантуан
61′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
72′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
46′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
46′
24
Педро
30
Матео Кассьерра
88′
7
Александр Соболев
32
Лусиано Гонду
68′
9
Виктор Гимарайнс Артур
31
Густаво Мантуан
90′
15
Вячеслав Караваев
Оренбург
1
Богдан Москвичев
8
Иван Башич
12
Андрей Малых
59′
38
Артем Касимов
22
Матиас Дамиан Перес
6
Мохаммад Горбани
14
Ярослав Михайлов
81
Максим Сидоров
72′
18
Александр Коваленко
68′
11
Степан Оганесян
74′
20
Дмитрий Рыбчинский
68′
80
Джимми Марин
10
Саид Сахархизан
68′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
3
11
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
16
Угловые
0
9
Фолы
12
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Дмитрий Мосякин
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Ковалев
(Россия, Реутов)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь