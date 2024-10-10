Сергей Семак — о «Зените»: Не вижу никакого спада

«Что касается матча с “Краснодаром”: это выездная игра против тяжёлого соперника. Она могла сложиться по-разному. На поражение мы этот матч не наиграли, но в футболе выигрывает тот, кто забивает. Мы не смогли забить, ошиблись, пропустили и проиграли. Ничего страшного, будем двигаться дальше. Вы забыли матч с “Акроном”, который мы нормально сыграли и по качеству, и по результатам. Я не вижу никакой тенденции, что мы перед сборными проседаем. Что касается набора очков, здесь баланс нормальный. Что касается качества, есть куда стремиться. Это связано и с адаптацией того же Лусиано, и с травмой Глушенкова, и с не лучшим состоянием некоторых лидеров. Комплекс причин, который мешает нам по качеству игры выглядеть чуть лучше. Но в течение сезона эти матчи выйдут в определённый баланс. Это касается не только “Зенита”. Будем работать и надеяться, что наш труд будет оценён справедливым результатома», — добавил главный тренер «Зенита».