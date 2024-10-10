«Зенит» выиграл спор у «Барселоны» по делу Малкома

«В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал “Зенит” выплачивать “Барселоне” компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определённое количество матчей Российской Премьер-Лиги. При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS. В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба “Зенит”, — говорится в сообщении пресс-службы “Зенита”.