«Зенит» выиграл спор у «Барселоны» по делу Малкома

По информации испанских СМИ, «Барселона» требовала от «Зенита» по 490 тысяч евро каждый раз, когда петербуржцы выходили в групповой этап Лиги чемпионов при условии, если Малком сыграет в половине матчей РПЛ. В связи с санкциями ФИФА и УЕФА «Зенит» не смог принять участие в турнире. Суд установил отсутствие у «Зенита» обязанности выплачивать компенсацию «Барселоне» за тот период, когда российский клуб выходил в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА.
«В своем исковом заявлении в Спортивный арбитражный суд испанский клуб указывал на пункт в договоре о переходе Малкома, который обязывал “Зенит” выплачивать “Барселоне” компенсацию за каждый выход сине-бело-голубых в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА при условии, что бразильский игрок сыграет определённое количество матчей Российской Премьер-Лиги. При этом ранее ФИФА опубликовала постановление, освобождающее петербургский клуб от этих выплат, поскольку сине-бело-голубые были отстранены от игр в еврокубках, однако испанский клуб не согласился с таким решением и обратился в CAS. В итоге, рассмотрев все материалы дела, суд решил спор в пользу футбольного клуба “Зенит”, — говорится в сообщении пресс-службы “Зенита”.
Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит» в августе 2019 года. В июле 2023 года футболист стал игроком саудовского «Аль-Хиляля». Бразилец провел за сине-бело-голубых 109 матчей, в которых забил 42 мяча и сделал 24 результативные передачи.
Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.