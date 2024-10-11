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«Спартак» пробил больше всех пенальти за 11 туров РПЛ

Московский «Спартак» стал лидером по числу исполненных пенальти после 11 туров РПЛ. Об этом сообщает РУСТАТ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

Красно-белые получили возможность пять раз пробить с точки, успешно реализовав четыре попытки. Единственный пенальти не забил Тео Бонгонда в выездном матче второго тура РПЛ против «Химок» (3:1).

Чаще всех судьи назначали пенальти в ворота «Оренбурга» (6), казанского «Рубина» и махачкалинского «Динамо» (оба — по 4). Примечательно, что «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» остаются пока единственными командами, не получившими возможность пробить одиннадцатиметровый.

Всего за 11 туров команды пробили 29 пенальти, 21 из которых были успешно реализованы. Точность реализации составила 72,4 процента.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на восемь очков. 19 октября команда Деяна Станковича дома сыграет с «Краснодаром».

Спартак
3:0
Первый тайм: 3:0
Ростов
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
5.10.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Валерий Карпин
Голы
Спартак
Наиль Умяров
29′
Шамар Николсон
(Кристофер Мартинс)
34′
Шамар Николсон
(Эсекиэль Барко)
45+1′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
14
Миенти Абена
68
Руслан Литвинов
74′
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
35
Кристофер Мартинс
97
Даниил Денисов
11′
64′
4
Алексис Дуарте
8
Маркиньос
80′
29
Рикарду Мангаш
9
Манфред Угальде
72′
12
Жозе Виллиан
11
Шамар Николсон
37′
72′
77
Тео Бонгонда
Ростов
71
Даниил Одоевский
3
Умар Сако
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
11
Алексей Сутормин
15
Данил Глебов
89
Родриго Саравия
7
Роналдо
9
Мохаммад Мохебби
59′
10
Кирилл Щетинин
62
Иван Комаров
59′
19
Хорен Байрамян
87
Андрей Лангович
21′
59′
27
Николай Комличенко
Статистика
3
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
5
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
13
18
Фолы
13
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Гурбанов
(Россия, Краснодар)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь