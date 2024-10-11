«Спартак» пробил больше всех пенальти за 11 туров РПЛ

Чаще всех судьи назначали пенальти в ворота «Оренбурга» (6), казанского «Рубина» и махачкалинского «Динамо» (оба — по 4). Примечательно, что «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» остаются пока единственными командами, не получившими возможность пробить одиннадцатиметровый.