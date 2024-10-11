«Спартак» пробил больше всех пенальти за 11 туров РПЛ

Красно-белые получили возможность пять раз пробить с точки, успешно реализовав четыре попытки. Единственный пенальти не забил Тео Бонгонда в выездном матче второго тура РПЛ против «Химок» (3:1).
Чаще всех судьи назначали пенальти в ворота «Оренбурга» (6), казанского «Рубина» и махачкалинского «Динамо» (оба — по 4). Примечательно, что «Оренбург» и махачкалинское «Динамо» остаются пока единственными командами, не получившими возможность пробить одиннадцатиметровый.
Всего за 11 туров команды пробили 29 пенальти, 21 из которых были успешно реализованы. Точность реализации составила 72,4 процента.
«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на восемь очков. 19 октября команда Деяна Станковича дома сыграет с «Краснодаром».