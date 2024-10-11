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Гендиректор «Факела»: мы не плачемся, но нам тяжелее всех в РПЛ

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе в интервью «Спорт-Экспрессу» рассказал о проблемах клуба с логистикой.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: https://vk.com/pfcfakel

«Команда третий сезон подряд добирается сначала семь-восемь часов на автобусе до Москвы, а потом летит рейсовыми самолетами до точки Б, где проводит гостевой матч. И точно так же возвращаемся. То есть мы тренируемся на несколько дней меньше, чем практически любой соперник. То же самое происходит с восстановлением. Нарушается весь тренировочный процесс, тем более в той ситуации, когда “Факел” борется за выживание, за сохранение прописки в РПЛ. Но все вышеперечисленное не может являться для нас отговоркой. Мы должны жить в этой реальности и решать поставленные задачи.

Нам немного тяжелее, чем “Краснодару” и “Ростову”, которые имеют возможность летать в любую точку России чартерами. У нас этого нет. Повторюсь, только на дорогу до Москвы мы тратим по 7−8 часов. А дальше — рейсовый самолет. Можно просто посчитать количество часов, дней, которые мы теряем в тренировочном процессе и в плане восстановления. Но я хочу, чтобы меня правильно сейчас поняли. Мы не плачемся, а просто обозначаем наличие такой проблемы. Это должны понимать болельщики, футбольная общественность. Однако, повторюсь, это не может быть отговоркой для команды после определенных неудачных матчей. Мы принимаем эту данность уже третий сезон кряду», — сказал Асхабадзе.

После 11 туров «Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав семь очков. 18 октября воронежцы на выезде сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 20:15 по московскому времени.

Факел
1:1
Первый тайм: 0:1
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
6.10.2024, 14:00 (МСК UTC+3)
Факел, 8501 зритель
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Хасанби Биджиев
Голы
Факел
Ильнур Альшин
(Николай Гиоргобиани)
51′
Динамо Мх
Гамид Агаларов
(Идар Шумахов)
19′
Составы команд
Факел
31
Александр Беленов
4
Макс Дзиов
54′
13
Игорь Калинин
61′
10
Ильнур Альшин
73′
21
Михаил Щетинин
20
Евгений Марков
49′
47
Сергей Божин
34′
22
Игорь Юрганов
6
Дилан Мертенс
82′
11
Никита Моцпан
7
Мохамед Браими
65′
71′
64
Андрей Ивлев
23
Вячеслав Якимов
34′
17
Николай Гиоргобиани
15
Владимир Ильин
25′
34′
9
Алексей Каштанов
Динамо Мх
27
Давид Волк
4
Идар Шумахов
5
Джемал Табидзе
13
Сослан Кагермазов
47
Никита Глушков
90+4′
70
Валентин Пальцев
51′
72
Александр Сандрачук
13′
77
Темиркан Сундуков
41′
22
Залимхан Юсупов
66′
9
Ражаб Магомедов
7
Абакар Гаджиев
55′
66′
16
Уссем Мрезиг
11
Эгаш Касинтура
82′
10
Джавад Хоссейннеджад
25
Гамид Агаларов
45+3′
82′
19
Кирилл Зинович
Статистика
6
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
5
2
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
20
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Игорь Князев
(Россия, Курск)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Факел
Премьер-лига: таблица и календарь