Карадениз признался, что мог оказаться в ЦСКА вместо «Рубина»

«Тогда никто не знал “Рубин”, клуб не то что не выигрывал трофеев, а особенно и в РПЛ не играл. А в “Трабзоне” я постоянно боролся за топ-3 и Кубок. Плюс меня звали клубы из Испании, Англии и Германии. Были варианты и в России — с ЦСКА и “Сатурном”. Но я решился поехать в Казань — и риск оправдался. Ни разу об этом не пожалел», — добавил Гекдениз.