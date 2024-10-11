Карадениз признался, что мог оказаться в ЦСКА вместо «Рубина»

Экс-игрок «Рубина» Гекдениз Карадениз вспомнил, как происходил его переход из «Трабзонспора» в казанский клуб в 2008 году.
«Были сложности при переходе. “Рубин” хотел оплатить трансфер только частично. А “Трабзонспор” просил банковские гарантии. “Рубин” оформить их не мог. Трансферное окно закрывалось. Чтобы трансфер состоялся, я от имени “Рубина” дал “Трабзонспору” эти гарантии. “Рубин” не будет оплачивать трансфер, это сделаю я. Тут и есть риск. Все-таки 9 миллионов — большая сумма 20 лет назад», — сказал Карадениз в интервью Sport24.
«Тогда никто не знал “Рубин”, клуб не то что не выигрывал трофеев, а особенно и в РПЛ не играл. А в “Трабзоне” я постоянно боролся за топ-3 и Кубок. Плюс меня звали клубы из Испании, Англии и Германии. Были варианты и в России — с ЦСКА и “Сатурном”. Но я решился поехать в Казань — и риск оправдался. Ни разу об этом не пожалел», — добавил Гекдениз.
Гекдениз Карадениз выступал за клуб из Казани с 2008 по 2018 год. Вместе с «Рубином» турецкий футболист дважды становился чемпионом России в 2008 и 2009 годах, обладателем Кубка России 2012 года и дважды — Суперкубка России в 2010 и 2012 годах. Карадениз провел за «Рубин» 300 матчей, в которых забил 52 мяча и сделал 56 голевых передач.
С июля 2023 года он является главным тренером команды «Рубин-2».