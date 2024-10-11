Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гол Тюкавина «Спартаку» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин стал автором лучшего гола в РПЛ по итогам сентября. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Голом месяца был признан мяч, забитый в добавленное время матча 9-го тура против «Спартака», который спас подопечных Марцела Лички от поражения.

Вместе с Тюкавиным на награду претендовали Иван Олейников («Крылья Советов»), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Манфред Угальде («Спартак»), Муми Нгамале («Динамо» М), Хуан Боселли («Пари НН»), Иван Башич («Оренбург») и Дмитрий Воробьев («Локомотив»).

Гол Тюкавина одержал победы в голосованиях среди экспертов РПЛ и комментаторов Матч! Премьер. В голосовании болельщиков лучшим был признан гол Дмитрия Воробьева в ворота «Спартака» (3:1).

Тюкавин провел 11 матчей в текущем розыгрыше РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на семь очков. 20 октября команда Марцела Лички дома сыграет с «Рубином». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.

Спартак
2:2
Первый тайм: 2:1
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 9
22.09.2024, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Марцел Личка
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Эсекиэль Барко)
7′
Эсекиэль Барко
23′
Динамо
Константин Тюкавин
(Николя Муми Нгамале)
3′
Константин Тюкавин
90+5′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
6
Срджан Бабич
53′
68
Руслан Литвинов
5
Эсекиэль Барко
18
Наиль Умяров
19
Хесус Мануэль Медина
80′
9
Манфред Угальде
47
Роман Зобнин
65′
35
Кристофер Мартинс
82
Даниил Хлусевич
47′
97
Даниил Денисов
77
Тео Бонгонда
77′
29
Рикарду Мангаш
Динамо
1
Андрей Лунев
2
Эли Даса
18
Николас Маричаль
5
Милан Майсторович
10
Бителло
56′
70
Константин Тюкавин
6
Роберто Фернандес
72′
84′
3
Фабиан Бальбуэна
8
Хорхе Карраскаль
68′
50
Александр Кутицкий
74
Даниил Фомин
89′
77
Денис Макаров
13
Николя Муми Нгамале
84′
91
Ярослав Гладышев
11
Артур Гомес
68′
14
Эль Мехди Маухуб
71′
74′
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
4
18
Фолы
17
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артем Любимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь