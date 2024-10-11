Гол Тюкавина «Спартаку» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на семь очков. 20 октября команда Марцела Лички дома сыграет с «Рубином». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.