Гол Тюкавина «Спартаку» признан лучшим по итогам сентября в РПЛ

Голом месяца был признан мяч, забитый в добавленное время матча 9-го тура против «Спартака», который спас подопечных Марцела Лички от поражения.
Вместе с Тюкавиным на награду претендовали Иван Олейников («Крылья Советов»), Солтмурад Бакаев («Акрон»), Манфред Угальде («Спартак»), Муми Нгамале («Динамо» М), Хуан Боселли («Пари НН»), Иван Башич («Оренбург») и Дмитрий Воробьев («Локомотив»).
Гол Тюкавина одержал победы в голосованиях среди экспертов РПЛ и комментаторов Матч! Премьер. В голосовании болельщиков лучшим был признан гол Дмитрия Воробьева в ворота «Спартака» (3:1).
Тюкавин провел 11 матчей в текущем розыгрыше РПЛ, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.
«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на семь очков. 20 октября команда Марцела Лички дома сыграет с «Рубином». Начало матча — в 19:00 по московскому времени.