Карадениз объяснил, почему выступает за лимит на легионеров в РПЛ

«На мой взгляд, все равно должно быть какое-то ограничение, критерий. В АПЛ, например, ты не попадешь, если не играешь за сборную. Хотел бы, чтобы в РПЛ и в турецкую Суперлигу иностранцы если и ехали, то классные. Иначе молодое поколение развиваться не будет. Да, я смотрю сейчас Премьер-лигу, здесь немало классных юношей. А представляешь, если бы не требования заявлять воспитанников, если бы не ограничения от УЕФА?



Сейчас иностранцы в Россию они едут неохотно. Текущая ситуация в какой-то степени помогает футболу в России. Клубы обратили внимание на свои резервы, академии. Легионеры, по-моему, должны быть примером для молодых. Иначе толку я в них не вижу. Зачем их приводить? Ради денег? Тогда и сам будет стагнировать, и ориентироваться на него никто не станет.



Я все равно за лимит. Иначе будут 11 легионеров в составе, как однажды у “Динамо”. Такое не красит ни одну лигу. Отмени все ограничения — и разве кто-то будет доверять своим, развивать их?» — сказал Карадениз.