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Губерниев посоветовал футболисту «Зенита» пить воду вместо пива

Комментатор Дмитрий Губерниев дал совет российскому полузащитнику «Зенита» Максиму Глушенкову.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Недавно полузащитник «Зенита» Максим Глушенков в интервью на YouTube-канале «СБГ Шоу» рассказал, что позволяет себе употреблять пиво после матчей.

«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него все нормально, он прекрасный футболист. Надеюсь, у него все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально», — цитирует Губерниева Metaratings.

Как заявил ранее глава «Зенита» Александр Медведев, употребление пива футболистами после игры — это нормально. По его словам, употребление пива способно восстановить водный баланс.

25-летний Максим Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» летом 2023 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 16 миллионов евро.

После 11 туров «Зенит» с 26 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Краснодара» и «Локомотива» на один балл. В пятницу, 18 октября, «Зенит» на выезде сыграет с тольяттинским «Акроном» в рамках 12-го тура Премьер-лиги.

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