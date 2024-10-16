Губерниев посоветовал футболисту «Зенита» пить воду вместо пива

«У Глушенкова была травма, сейчас он только начинает. Ему нужно восстановить кондиции, если хотите, заново войти в ту же воду. Не надо с него спрашивать очень строго, у него все нормально, он прекрасный футболист. Надеюсь, у него все будет хорошо, а когда с пива перейдет на чистую родниковую воду, вообще все будет нормально», — цитирует Губерниева Metaratings.