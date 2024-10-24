Кержаков о посещаемости матчей: не руководство «Зенита» придумало Fan ID

— По работе с болельщиками, условно говоря, все очень круто. И большой респект «Зениту» за то, что пытаются как-то привлечь и так далее. За это только можно похвалить. Кто бы что там ни говорил, ни написал про кузьмичей, про оплаченных и так далее, надо же людей привлекать и так далее. Тут не руководство «Зенита» придумало Fan ID. Приходится в этих условиях что-то делать«, — сказал Кержаков в интервью на канале Алексея Петровского “Футбол нот дэд”.