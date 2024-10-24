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Кержаков о посещаемости матчей: не руководство «Зенита» придумало Fan ID

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков высказался о посещаемости матчей Кубка России и чемпионата страны.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, 1 июня 2022 года в России вступил в силу закон, который сделал обязательным использование Fan ID (карта болельщика) для доступа на спортивные соревнования, список которых определяет правительство. В 2023 году система Fan ID стала обязательной на всех матчах РПЛ. Активные болельщики ряда клубов выразили недовольство системой и бойкотируют матчи, из-за чего посещаемость резко снизилась.

Для посещения матчей Кубка России Fan ID не требуется.

— Как смотрится матч с трибуны?

— Если честно, не знаю, по мне, первое, что бросается в глаза, это не только у меня, это наше общее мнение, атмосфера, конечно, поменялась на стадионе. Если сравнить, например, кубковый матч с «Акроном» и матч чемпионата с «Оренбургом», то очень видна разница. Колоссальная.

— То есть рок-н-ролл и театр?

— Ну да.

— «Зениту» пришлось работать с посещаемостью из-за ввода в эксплуатацию нового стадиона.

— По работе с болельщиками, условно говоря, все очень круто. И большой респект «Зениту» за то, что пытаются как-то привлечь и так далее. За это только можно похвалить. Кто бы что там ни говорил, ни написал про кузьмичей, про оплаченных и так далее, надо же людей привлекать и так далее. Тут не руководство «Зенита» придумало Fan ID. Приходится в этих условиях что-то делать«, — сказал Кержаков в интервью на канале Алексея Петровского “Футбол нот дэд”.

В текущем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует по средней посещаемости матчей. За 12 туров игры сине-бело-голубых посетили 273 097 человек.

Факел
0:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Кубок России, Путь РПЛ. Группа D
22.10.2024, 16:15 (МСК UTC+3)
Факел
Главные тренеры
Дмитрий Пятибратов
Сергей Семак
Голы
Зенит
Александр Ерохин
(Педро)
44′
Составы команд
Факел
1
Виталий Гудиев
22
Игорь Юрганов
47
Сергей Божин
92
Сергей Брызгалов
90′
5
Табо Селе
20
Евгений Марков
88
Владислав Мастерной
28′
76′
11
Никита Моцпан
6
Дилан Мертенс
46′
8
Абдула Багамаев
7
Мохамед Браими
66′
64
Андрей Ивлев
17
Николай Гиоргобиани
66′
9
Алексей Каштанов
23
Вячеслав Якимов
46′
21
Михаил Щетинин
Зенит
16
Денис Адамов
4
Юрий Горшков
15
Вячеслав Караваев
55
Родригао
21
Александр Ерохин
79
Дмитрий Васильев
7
Александр Соболев
2
Дмитрий Чистяков
37′
25
Страхиня Эракович
77
Ильзат Ахметов
81′
70
Никита Вершинин
24
Педро
90′
Евгений Пшенников
31
Густаво Мантуан
46′
17
Андрей Мостовой
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
7
1
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
2
0
Фолы
0
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Валентин Мурашов
(Россия, Москва)
Боковой судья
Артем Перов
(Россия)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Александр Машлякевич
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Премьер-лига: таблица и календарь