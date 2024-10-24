Кержаков о посещаемости матчей: не руководство «Зенита» придумало Fan ID

Напомним, 1 июня 2022 года в России вступил в силу закон, который сделал обязательным использование Fan ID (карта болельщика) для доступа на спортивные соревнования, список которых определяет правительство. В 2023 году система Fan ID стала обязательной на всех матчах РПЛ. Активные болельщики ряда клубов выразили недовольство системой и бойкотируют матчи, из-за чего посещаемость резко снизилась.
Для посещения матчей Кубка России Fan ID не требуется.
— Как смотрится матч с трибуны?
— Если честно, не знаю, по мне, первое, что бросается в глаза, это не только у меня, это наше общее мнение, атмосфера, конечно, поменялась на стадионе. Если сравнить, например, кубковый матч с «Акроном» и матч чемпионата с «Оренбургом», то очень видна разница. Колоссальная.
— То есть рок-н-ролл и театр?
— Ну да.
— «Зениту» пришлось работать с посещаемостью из-за ввода в эксплуатацию нового стадиона.
— По работе с болельщиками, условно говоря, все очень круто. И большой респект «Зениту» за то, что пытаются как-то привлечь и так далее. За это только можно похвалить. Кто бы что там ни говорил, ни написал про кузьмичей, про оплаченных и так далее, надо же людей привлекать и так далее. Тут не руководство «Зенита» придумало Fan ID. Приходится в этих условиях что-то делать«, — сказал Кержаков в интервью на канале Алексея Петровского “Футбол нот дэд”.
В текущем сезоне РПЛ «Зенит» лидирует по средней посещаемости матчей. За 12 туров игры сине-бело-голубых посетили 273 097 человек.