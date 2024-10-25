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Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт

Бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Валентина Певцова/ТАСС

«Сегодня мои коллеги из Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области вручили футболисту российский паспорт. Поздравляю нового гражданина нашей страны со знаменательным событием!» — сказано в сообщении.

30-летний бразилец получил российское гражданство 21 октября после соответствующего указа президента России Владимира Путина.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» летом 2019 года из немецкого «Гамбурга» за 14 млн евро. За российский клуб бразилец провел 198 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 33 результативные передачи. С «Зенитом» Сантос пять раз становился чемпионом России и дважды выигрывал Кубок страны.

В 2016 году Сантос провел шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и провел один товарищеский матч за национальную команду. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и в будущем может выступать за сборную России. Ранее за российскую сборную выступали натурализованные бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари.

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