Капитан «Зенита» Дуглас Сантос получил российский паспорт

В 2016 году Сантос провел шесть матчей за олимпийскую сборную Бразилии и провел один товарищеский матч за национальную команду. Бразилец перестанет считаться легионером в РПЛ и в будущем может выступать за сборную России. Ранее за российскую сборную выступали натурализованные бразильцы Гильерме, Марио Фернандес и Ари.