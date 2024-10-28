Губерниев назвал лучшего футболиста России на данный момент

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В субботу, 2 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.