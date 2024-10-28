Губерниев назвал лучшего футболиста России на данный момент

— «Локомотив» красавцы, Батраков лучший футболист России прямо сейчас! — написал Губерниев.
На 68-й минуте встречи полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков с передачи Сергея Пиняева сравнял счет и спас свою команду от поражения. 19-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, имея после 13 матчей восемь забитых мячей и шесть голевых передач.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В субботу, 2 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.