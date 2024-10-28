Батраков обвинил Вендела в провокации во время матча

На 59-й минуте встречи в штрафной площади «Локомотива» случилась стычка между Венделом и Батраковым, за что оба игрока получили предупреждения. На 73-й минуте Батраков на своей половине поля грубо сыграл против Мантуана, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев решил не показывать игроку вторую желтую карточку и не удалять его с поля.
«Возможно, я немножко безрассудно пошел. Возможно, это желтая карточка. Но давайте начнем с первой желтой карточки, которую мне показали. Считаю, что я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе. Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался. В итоге он сам меня начал хватать, и мне дали желтую. Непонятно за что», — сказал Батраков.
В добавленное время Мантуан влетел шипами в голеностоп Батракова, из-за чего тот не смог продолжить игру.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В субботу, 2 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.