Батраков обвинил Вендела в провокации во время матча

«Возможно, я немножко безрассудно пошел. Возможно, это желтая карточка. Но давайте начнем с первой желтой карточки, которую мне показали. Считаю, что я ни слова не говорил Венделу, он сам меня провоцировал. Это можно посмотреть на повторе. Я просто стоял рядом, он меня хотел спровоцировать, но я не поддавался. В итоге он сам меня начал хватать, и мне дали желтую. Непонятно за что», — сказал Батраков.