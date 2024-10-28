«Он особо думать не любит». Каштанов — о словах Глушенкова про пиво

Ранее Глушенков признался, что может выпить литр пива, особенно после матчей.
«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Я считаю, что слова Глушенкова — ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подает молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают, о чем Валерий Карпин говорил в подкасте у Федора Смолова, и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать — подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — сказал Каштанов.
Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.
Каштанов летом перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды. На счету 28-летнего нападающего 15 матчей за воронежцев во всех турнирах, в которых он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.