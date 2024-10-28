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«Он особо думать не любит». Каштанов — о словах Глушенкова про пиво

Нападающий «Факела» Алексей Каштанов отреагировал на слова нападающего «Зенита» Максима Глушенкова об употреблении пива профессиональными футболистами. Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее Глушенков признался, что может выпить литр пива, особенно после матчей.

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Я считаю, что слова Глушенкова — ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подает молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают, о чем Валерий Карпин говорил в подкасте у Федора Смолова, и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать — подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — сказал Каштанов.

Минувшим летом Глушенков перешел из «Локомотива» в «Зенит» за 6,3 млн евро. 25-летний полузащитник провел за сине-бело-голубых десять матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну результативную передачу.

Каштанов летом перешел в «Факел» из «Урала» на правах аренды. На счету 28-летнего нападающего 15 матчей за воронежцев во всех турнирах, в которых он забил три мяча и сделал одну результативную передачу.

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