«Он особо думать не любит». Каштанов — о словах Глушенкова про пиво

«Я не пью. Я, честно, против алкоголя. Я считаю, что слова Глушенкова — ненормально. Он делает сравнение с европейским уровнем, но иди и выиграй столько титулов там и потом говори. И какой пример он подает молодым? Он является примером для молодых, но сколько в Европе работают, о чем Валерий Карпин говорил в подкасте у Федора Смолова, и сколько у нас. Я считаю, что нужно субординацию соблюдать, прежде чем сказать — подумать. Но, я так понимаю, он особо думать не любит», — сказал Каштанов.