КДК рассмотрит поведение фанатов «Зенита» в матче с «Локомотивом»

«По матчу “Зенит” — “Локомотив” рассмотрим скандирования нецензурной лексики болельщиками хозяев, также главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов выходил за пределы технической зоны. По матчу со “Спартаком” рассмотрим задержку выхода команды из раздевалки перед началом второго тайма команды “Пари НН” на две минуты. Также рассмотрим удаление полузащитника нижегородской команды Владислава Карапузова за серьезное нарушение правил, футболист приглашен на заседание», — сказал Григорьянц.