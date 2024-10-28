Батраков избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»

«Вчера у Алексея было абсолютно нормальное самочувствие, нога не опухла — всё было хорошо. Сегодня он поедет обследоваться на МРТ, и тогда будет полная картина. Пока по ощущениям все обошлось. Список сборной России сформировался раньше. Если МРТ, не дай бог, покажет какие-то проблемы, то он, естественно, будет лечиться», — сказал экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.