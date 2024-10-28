Батраков избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»

В концовке матча полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан влетел шипами в голеностоп Батракова, из-за чего тот не смог продолжить игру и досрочно покинул поле.
«Вчера у Алексея было абсолютно нормальное самочувствие, нога не опухла — всё было хорошо. Сегодня он поедет обследоваться на МРТ, и тогда будет полная картина. Пока по ощущениям все обошлось. Список сборной России сформировался раньше. Если МРТ, не дай бог, покажет какие-то проблемы, то он, естественно, будет лечиться», — сказал экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.
На 68-й минуте матча Батраков с передачи Сергея Пиняева сравнял счет и принес своей команде ничейный результат в матче с лидером РПЛ. 19-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, имея после 13 матчей восемь голов и шесть голевых передач.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В субботу, 2 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.