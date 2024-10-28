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Батраков избежал серьезной травмы в матче с «Зенитом»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков избежал серьезной травмы в выездном матче 13-го тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Об этом сообщает РИА Новости.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
22

В концовке матча полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан влетел шипами в голеностоп Батракова, из-за чего тот не смог продолжить игру и досрочно покинул поле.

«Вчера у Алексея было абсолютно нормальное самочувствие, нога не опухла — всё было хорошо. Сегодня он поедет обследоваться на МРТ, и тогда будет полная картина. Пока по ощущениям все обошлось. Список сборной России сформировался раньше. Если МРТ, не дай бог, покажет какие-то проблемы, то он, естественно, будет лечиться», — сказал экс-директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев.

На 68-й минуте матча Батраков с передачи Сергея Пиняева сравнял счет и принес своей команде ничейный результат в матче с лидером РПЛ. 19-летний футболист возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, имея после 13 матчей восемь голов и шесть голевых передач.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В субботу, 2 ноября, «железнодорожники» дома сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Зенит
1:1
Первый тайм: 0:0
Локомотив
Футбол, Премьер-лига, Тур 13
27.10.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена
Главные тренеры
Сергей Семак
Михаил Галактионов
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
(Кладуио Луис Родригес Клаудиньо)
51′
Локомотив
Алексей Батраков
(Сергей Пиняев)
68′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
3
Дуглас Сантос
27
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
59′
17
Андрей Мостовой
31
Густаво Мантуан
90+2′
11
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
45′
71′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
81′
24
Педро
32
Лусиано Гонду
71′
9
Виктор Гимарайнс Артур
90′
21
Александр Ерохин
Локомотив
22
Илья Лантратов
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
6
Дмитрий Баринов
90+4′
71
Наир Тикнизян
93
Артем Карпукас
7
Эдгар Севикян
67′
9
Сергей Пиняев
90+1′
83
Алексей Батраков
59′
90′
94
Артем Тимофеев
10
Дмитрий Воробьев
33′
67′
99
Тимур Сулейманов
86′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
3
8
Фолы
17
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Игорь Демешко
(Россия, Химки)
ВАР
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
Локомотив
Премьер-лига: таблица и календарь