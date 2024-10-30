Российский футболист «Ахмата» рассказал об игре с Родри

«Родри в “Вильярреале” с 17 лет, переходил туда из “Атлетико Мадрид”. Мы пересеклись в дубле. Бывает, смотришь на футболиста и думаешь: “Талант от бога!” Про Родри такого вообще не скажешь. Качественный опорник, бесспорно, но даже в нашей команде были футболисты куда ярче», — передает слова Швеца Sport24.