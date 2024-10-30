Российский футболист «Ахмата» рассказал об игре с Родри

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.
«Родри в “Вильярреале” с 17 лет, переходил туда из “Атлетико Мадрид”. Мы пересеклись в дубле. Бывает, смотришь на футболиста и думаешь: “Талант от бога!” Про Родри такого вообще не скажешь. Качественный опорник, бесспорно, но даже в нашей команде были футболисты куда ярче», — передает слова Швеца Sport24.
Антон Швец играл за вторую команду «Вильярреала» до 2017 года, когда перешел в грозненский клуб. В общей сложности за «Ахмат» полузащитник провел 183 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.
В активе Швеца один матч за сборную России. 27 марта 2018 года он дебютировал в национальной команде в товарищеском матче против сборной Франции (1:3), выйдя на замену вместо Александра Ерохина на 76 минуте матча.