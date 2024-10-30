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Российский футболист «Ахмата» рассказал об игре с Родри

Антон Швец поделился воспоминаниями о совместной игре с новоиспеченным обладателем «Золотого мяча» в дубле «Вильярреала».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

28 октября в Париже состоялась церемония вручения «Золотого мяча». Обладателем награды стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри, опередивший в голосовании футболистов «Реала» Винисиуса Жуниора и Джуда Беллингема.

«Родри в “Вильярреале” с 17 лет, переходил туда из “Атлетико Мадрид”. Мы пересеклись в дубле. Бывает, смотришь на футболиста и думаешь: “Талант от бога!” Про Родри такого вообще не скажешь. Качественный опорник, бесспорно, но даже в нашей команде были футболисты куда ярче», — передает слова Швеца Sport24.

Антон Швец играл за вторую команду «Вильярреала» до 2017 года, когда перешел в грозненский клуб. В общей сложности за «Ахмат» полузащитник провел 183 матча, в которых забил 12 мячей и сделал 5 результативных передач.

В активе Швеца один матч за сборную России. 27 марта 2018 года он дебютировал в национальной команде в товарищеском матче против сборной Франции (1:3), выйдя на замену вместо Александра Ерохина на 76 минуте матча.

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