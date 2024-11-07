Андрей Аршавин назвал ключевого футболиста РПЛ на данный момент

Колумбиец Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Колумбиец провел за «быков» в общей сложности 99 матчей, в которых забил 53 мяча и сделал 24 голевых передачи.