Андрей Аршавин назвал ключевого футболиста РПЛ на данный момент

Заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал главного футболиста Российской Премьер-Лиги на данный момент. Как считает Аршавин, им является нападающий «Краснодара» Джон Кордоба.
«Батраков сейчас главный футболист лиги? Нет, главный — Кордоба. Он половина команды “Краснодара”. Да, Батраков — лидер по системе “гол+пас”. Но Кордоба важнее для “Краснодара”, — передают слова Аршавина “Известия”.
Колумбиец Кордоба перешел в «Краснодар» летом 2021 года из берлинской «Герты» за 20 миллионов евро. Колумбиец провел за «быков» в общей сложности 99 матчей, в которых забил 53 мяча и сделал 24 голевых передачи.
В сезоне-2024/25 Кордоба забил восемь голов в Российской Премьер-лиге, он делит первое место в списке лучших бомбардиров с 19-летним Алексеем Батраковым из «Локомотива». Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Джона Кордобы в 14 миллионов евро.