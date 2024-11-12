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Дзюба: в «Спартаке» похерили все, что заложил Старостин

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился рассуждениями о том, за какой клуб он хотел бы сыграть прощальный матч. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

«Я очень горд, что являюсь воспитанником “Спартака”. С другой стороны — лучшее время провел в “Зените”. Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души все равно с детства люблю “Спартак”. И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.

Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в “Спартаке” этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и “Зенит” очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в “Локомотиве”», — сказал Дзюба.

Дзюба является воспитанником «Спартака», за который он выступал до 2015 года с перерывами на аренды в другие клубы. После этого нападающий перешел в «Зенит», где провел большую часть своей карьеры.

В этом сезоне 36-летний Дзюба провел семь матчей за «Акрон», в которых забил два мяча и сделал три голевые передачи. Ему осталось забить три гола, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории российского футбола, опередив Александра Кержакова (233).

«Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 22 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».

Акрон
Спартак
Зенит
Локомотив