Дзюба: в «Спартаке» похерили все, что заложил Старостин

«Я очень горд, что являюсь воспитанником “Спартака”. С другой стороны — лучшее время провел в “Зените”. Поэтому, на самом деле, трудно сказать. В глубине души все равно с детства люблю “Спартак”. И, к моему огромному сожалению, вообще все, что заложил в клуб Старостин — дух народной команды, гладиатора — все похерили. И меня это очень сильно расстраивает. До сих пор.



Если вы чего‑то хотите добиться, просто зовете Черчесова с Ромащенко — и вот у вас тренер с одним из сильнейших штабов, которые сделают все и будут бороться за медали. Но в “Спартаке” этого не делают. Мне кажется, внутри клуба люди сами, к сожалению, ничего не хотят. Хотя в глубине души я все равно очень люблю этот клуб, уважаю за историю, за легенд. Но и “Зенит” очень сильно… Это лучшее время в моей карьере. И очень тепло было в “Локомотиве”», — сказал Дзюба.