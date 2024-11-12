Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

«Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт? А потом, когда он идет и тянет руку: “Артем, Артем!” — я просто повернулся и сказал: “Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Всё, до свидания”. Это не конфликт», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».