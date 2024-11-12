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Дзюба объяснил, почему не пожал руку Семаку

36-летний нападающий «Акрона» объяснил, почему отказался пожимать руку Семаку уже после ухода из «Зенита».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Экс-нападающий «Зенита» Артем Дзюба упрекнул главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака в плохом отношении к себе и другим футболистам.

«Семак все сделал так, чтобы я не продлил контракт. На месяц я просто исчез с его радаров. Семак не только со мной так. Он нам с Оздоевым даже слова не сказал. Разве это конфликт? А потом, когда он идет и тянет руку: “Артем, Артем!” — я просто повернулся и сказал: “Не надо мне тянуть руку, я не хочу с вами здороваться, не хочу вообще с вами как-то соприкасаться. Всё, до свидания”. Это не конфликт», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/2022. За клуб из Петербурга форвард провел 249 матчей, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.

Артем Дзюба перешел в «Акрон» на правах свободного агента 12 сентября. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. За новый клуб форвард провел 8 матчей, в которых забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи. «Акрон» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. 22 ноября тольяттинцы на выезде сыграют с казанским «Рубином».

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