Тороп — о жуткой травме: Я вообще не помню того столкновения

—Да, конечно. Знаешь, когда кто-то другой получает травму, мне жутко смотреть — неприятно становится. В случае со мной хотелось посмотреть, чтобы вспомнить, как это произошло. Помню, как меня привезли в больницу, и я очень расстроился, когда мне сказали, что проиграли. Дальше моей задачей было успокоить всю мою семью, они у меня врачи и понимали, что может произойти. Я, наверное, впервые видел слезы своей матери. Это было очень страшно. Надеюсь, что в будущем это никогда не случится. Но в футболе есть две стороны медали. Также хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто желал здоровья и помогал. У меня получилось быстро восстановиться, что я даже не пропустил сборы.