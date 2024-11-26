Тороп — о жуткой травме: Я вообще не помню того столкновения

Напомним, 15 мая в ответном матче Пути РПЛ Кубка России «Зенит» — ЦСКА (0:0, пен. — 5:4), Тороп получил травму столкнувшись с защитником сине-бело-голубых Нуралы Алипом. 21-летний вратарь ЦСКА не смог продолжить игру и был отправлен в больницу. Ему диагностировали множественные переломы костей лицевого черепа и тяжелое сотрясение мозга. 18 мая голкипер перенес операцию по восстановлению скуло‑орбитального комплекса и верхней челюсти.
— Этот сезон для тебя наверняка тяжелее, так как ты входил в него после травмы. Стало ли тебе психологически сложнее играть на выходе после случая с Алипом?
— Вроде бы нет. Я вообще не помню того столкновения с Алипом, поэтому, может быть, из-за этого не чувствую какого-то страха. Честно, у меня вообще ничего не поменялось, ну кроме того, что откололись зубы. Только за это обидно.
— Пересматривал этот эпизод?
—Да, конечно. Знаешь, когда кто-то другой получает травму, мне жутко смотреть — неприятно становится. В случае со мной хотелось посмотреть, чтобы вспомнить, как это произошло. Помню, как меня привезли в больницу, и я очень расстроился, когда мне сказали, что проиграли. Дальше моей задачей было успокоить всю мою семью, они у меня врачи и понимали, что может произойти. Я, наверное, впервые видел слезы своей матери. Это было очень страшно. Надеюсь, что в будущем это никогда не случится. Но в футболе есть две стороны медали. Также хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто желал здоровья и помогал. У меня получилось быстро восстановиться, что я даже не пропустил сборы.
Сегодня, 26 ноября, ЦСКА на своем поле встретится с казанским «Рубином» в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.