«Я поехал рубить бабки». Попов — об уходе Черчесова из «Амкара»

В 2014 году Станислав Черчесов ушел с поста главного тренера «Амкара» и согласился на предложение московского «Динамо».
«По сути, я закончил с футболом из-за Черчесова. Черчесов в “Амкаре” тоже не задержался. Через полгода принял предложение “Динамо” и на прощание сказал футболистам: “Я поехал рубить бабки”. Кто-то в “Амкаре” был доволен работой Черчесова? Думаю, да. Результат в первом круге он дал — у ребят, которые стабильно при нем играли, вопросов точно нет», — приводит слова Попова Sport24.
«Не боюсь ли я, что Черчесов будет звонить мне после этих слов? Я вас умоляю. Он меня на дух не переносит», — добавил бывший защитник «Амкара».
Попов является воспитанником пермской спортшколы. Защитник успел поиграть за пермскую «Звезду», казанский «Рубин» и «Амкар», где он и завершил карьеру. В общей сложности Алексей сыграл за «Амкар» 385 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Вместе с пермским клубом Попов стал победителем Первой лиги, а в составе «Рубина» дважды становился чемпионом России. Также в активе экс-футболиста есть четыре матча за сборную Казахстана. В качестве тренера Попов работал в «Звезде».
Станислав Черчесов был главным тренером «Амкара» с лета 2013 года по апрель 2014 года. В июне 2024 года специалист возглавил сборную Казахстана. До назначения на пост главного тренера 61-летний специалист находился без работы. В июле 2023 года он был уволен из венгерского «Ференцвароша». Также Черчесов занимал должность главного тренера в сборной России, «Спартаке», «Жемчужине-Сочи», «Тереке», московском «Динамо» и в варшавской «Легии».