«Я поехал рубить бабки». Попов — об уходе Черчесова из «Амкара»

Попов является воспитанником пермской спортшколы. Защитник успел поиграть за пермскую «Звезду», казанский «Рубин» и «Амкар», где он и завершил карьеру. В общей сложности Алексей сыграл за «Амкар» 385 матчей, в которых забил девять мячей и отдал семь результативных передач. Вместе с пермским клубом Попов стал победителем Первой лиги, а в составе «Рубина» дважды становился чемпионом России. Также в активе экс-футболиста есть четыре матча за сборную Казахстана. В качестве тренера Попов работал в «Звезде».