Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на долг клуба 36 млн

Вокруг самарского клуба разгорелся коррупционный скандал, который связан с судейством. Губернатор после случившегося заявил об идее продвигать инициативу «Чистый спорт».
«Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с фэйр-плей. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне как тренеру хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.
Напомним, вчера, 26 ноября, стало известно, что «Крылья советов» задолжали 36 млн преступникам, которые занимаются коррупционной деятельностью в судействе футбола. Об этом сообщил Вячеслав Федорищев.