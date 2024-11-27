Главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на долг клуба 36 млн

«Это решение навеяно в том числе нашими последними играми. Такие попытки уже предпринимались. И, наверное, сейчас такое время, когда действительно можно и нужно всем договориться и играть в футбол с фэйр-плей. Могу говорить о какой-то спортивной составляющей, наверное. Я не функционер, я — главный тренер. И мне как тренеру хотелось бы, чтобы спорт в этом направлении был максимально чистым», — приводит слова Осинькина пресс-служба самарского клуба.