Радимов кадром из «Трех мушкетеров» поздравил «Спартак»

«Посвящается победе Спартака в Краснодаре!!! Когда хороши —тогда Хороши! Поздравления вам, заклятые! Классный Футбол», — написал Радимов в своем телеграм-канале.
Ранее «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:0 в матче 17-го тура РПЛ. Нападающий красно-белых Манфред Угальде отличился на 17-й и 28-й минутах встречи. Также забитым мячом отметился Эсекьель Барко.
«Что касается первых пяти минут матча, мы играли в Краснодаре, в гостях, против команды, которая борется за победу в чемпионате, на стадионе было порядка 30 тыс. зрителей, поэтому вполне нормально, что нам было непросто. Дальше матч складывался для нас хорошо, нужно отдать должное “Краснодару”, это хорошая команда. Но сегодня футболисты “Спартака” были львами с 1-й по 90-ю минуту. Мы ничего особенного не делали, старались находить баланс, командный дух, и, конечно же, нужно отметить самоотдачу», — приводит слова Деяна Станковича ТАСС.
Угальде уверенно возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, забив 14 голов.
«Спартак» нанес «Краснодару» первое поражение в текущем сезоне чемпионата России. Команда Деяна Станковича одержала пятую победу подряд в РПЛ.
В текущем сезоне «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. «Краснодар» располагается на второй позиции, набрав 38 баллов. В следующем туре «Спартак» 7 декабря дома сыграет с «Пари НН», «Краснодар» 8 декабря на своем поле встретится с московским «Локомотивом».