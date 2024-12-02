Радимов кадром из «Трех мушкетеров» поздравил «Спартак»

«Что касается первых пяти минут матча, мы играли в Краснодаре, в гостях, против команды, которая борется за победу в чемпионате, на стадионе было порядка 30 тыс. зрителей, поэтому вполне нормально, что нам было непросто. Дальше матч складывался для нас хорошо, нужно отдать должное “Краснодару”, это хорошая команда. Но сегодня футболисты “Спартака” были львами с 1-й по 90-ю минуту. Мы ничего особенного не делали, старались находить баланс, командный дух, и, конечно же, нужно отметить самоотдачу», — приводит слова Деяна Станковича ТАСС.