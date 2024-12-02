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Радимов кадром из «Трех мушкетеров» поздравил «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на разгромную победу «Спартака» над «Краснодаром» (3:0) кадром из фильма «Три мушкетера».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Посвящается победе Спартака в Краснодаре!!! Когда хороши —тогда Хороши! Поздравления вам, заклятые! Классный Футбол», — написал Радимов в своем телеграм-канале.

Ранее «Спартак» на выезде обыграл «Краснодар» со счетом 3:0 в матче 17-го тура РПЛ. Нападающий красно-белых Манфред Угальде отличился на 17-й и 28-й минутах встречи. Также забитым мячом отметился Эсекьель Барко.

«Что касается первых пяти минут матча, мы играли в Краснодаре, в гостях, против команды, которая борется за победу в чемпионате, на стадионе было порядка 30 тыс. зрителей, поэтому вполне нормально, что нам было непросто. Дальше матч складывался для нас хорошо, нужно отдать должное “Краснодару”, это хорошая команда. Но сегодня футболисты “Спартака” были львами с 1-й по 90-ю минуту. Мы ничего особенного не делали, старались находить баланс, командный дух, и, конечно же, нужно отметить самоотдачу», — приводит слова Деяна Станковича ТАСС.

Угальде уверенно возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата, забив 14 голов.

«Спартак» нанес «Краснодару» первое поражение в текущем сезоне чемпионата России. Команда Деяна Станковича одержала пятую победу подряд в РПЛ.

В текущем сезоне «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 34 очками. «Краснодар» располагается на второй позиции, набрав 38 баллов. В следующем туре «Спартак» 7 декабря дома сыграет с «Пари НН», «Краснодар» 8 декабря на своем поле встретится с московским «Локомотивом».

Краснодар
0:3
Первый тайм: 0:2
Спартак
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
1.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Деян Станкович
Голы
Спартак
Манфред Угальде
(Алексис Дуарте)
17′
Манфред Угальде
(Данил Пруцев)
28′
Эсекиэль Барко
90+4′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
3
Тормена
71′
4
Диего Коста
15
Лукас Оласа
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
69′
98
Сергей Петров
40′
61′
20
Джованни Гонсалес
6
Кевин Ленини
73′
88
Никита Кривцов
11
Жоау Батчи
56′
5
Кевин Кастаньо
53
Александр Черников
19′
56′
90
Дэвид Мозес Кобнан
7
Виктор Са
61′
19
Федор Смолов
Спартак
98
Александр Максименко
2
Олег Рябчук
4
Алексис Дуарте
6
Срджан Бабич
82′
18
Наиль Умяров
25
Данил Пруцев
97
Даниил Денисов
9
Манфред Угальде
61′
5
Эсекиэль Барко
90+5′
90′
68
Руслан Литвинов
8
Маркиньос
26′
89′
29
Рикарду Мангаш
77
Тео Бонгонда
82′
19
Хесус Мануэль Медина
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
11
4
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
4
29
Фолы
17
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Павел Кукуян
(Россия, Сочи)
Ассистент ВАР
Алексей Амелин
(Россия, Тула)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Краснодар
Спартак
Премьер-лига: таблица и календарь