«Верните Абаскаля!» Мостовой назвал лучший матч «Спартака» в сезоне

«Посмотрите, как в конце матча радуется команда. Это не так, как некоторые радуются, строят из себя. Видно, конечно, что коллектив сплочен на данный момент. Не будем дальше забегать, ведь впереди еще длинная часть. Сегодня выиграть вполне приятно, ведь “Зенит” проиграл и сократился разрыв по очкам», — добавил экс-полузащитник красно-белых.