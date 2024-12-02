«Верните Абаскаля!» Мостовой назвал лучший матч «Спартака» в сезоне

1 декабря «Спартак» в выездном матче обыграл находящийся на втором месте «Краснодар» — 3:0. На 17-й минуте матча отличился коста-риканский нападающий Манфред Угальде, а на 28-й — оформил дубль. В концовке игры окончательный счет установил аргентинец Эсекьель Барко на 90+4-й минуте.
«Если хотите остановить “Спартак”, то верните Абаскаля! Срочно! Это невозможно, чтобы “Спартак” так играл! На данный момент это лучший матч “Спартака” в сезоне. Еще и соперник-то какой. Видно, конечно, что коллектив сплочен на данный момент», — приводит слова Мостового «Советский спорт».
«Посмотрите, как в конце матча радуется команда. Это не так, как некоторые радуются, строят из себя. Видно, конечно, что коллектив сплочен на данный момент. Не будем дальше забегать, ведь впереди еще длинная часть. Сегодня выиграть вполне приятно, ведь “Зенит” проиграл и сократился разрыв по очкам», — добавил экс-полузащитник красно-белых.
Испанский тренер Гильермо Абаскаль возглавлял красно-белых с июня 2022 по апрель 2024 года. Под его руководством в 2023 году «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России.
В 17-м туре Российской Премьер-лиги все три лидера турнирной таблицы синхронно потерпели поражения, несмотря на то, что играли дома: «Зенит» уступил «Крыльям Советов» (2:3), «Краснодар» был разгромлен «Спартаком», а «Локомотив» проиграл «Химкам» (1:3). После этой победы «Спартак» вышел на третье место в турнирной таблице. Подопечные Деяна Станковича набрали 34 очка и на 4 балла уступают «Краснодару», на 5 — «Зениту».
Александр Мостовой провел 65 матчей за сборные СССР, СНГ и России, в которых забил 13 мячей. На клубном уровне он выступал за «Красную Пресню», «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес». В 2005 году Мостовой завершил игровую карьеру.
В августе 2023 года Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС. В начале октября 2024 года Мостовой был госпитализирован и перенес операцию по удалению камней в почках.