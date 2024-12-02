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«Трагедии не будет». Федорищев — о будущем «Крыльев Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев заявил, что футбольный клуб «Крылья Советов», несмотря на коррупционный скандал, продолжит свое существование. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее власти Самарской области предупредили о риске банкротства «Крыльев Советов» из-за дебиторской задолженности, которая на конец прошлого года составляла 1,3 млрд рублей.

«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, достойно пройти этот путь. Трагедии не будет. Команда будет играть, станет сильнее. Несправедливости не будет. Сам буду ходить и на опросы, если система скажет, что необходимо мое участие. Правоохранительная система у нас сильная. Несправедливости не будет, а наведение порядка — это точно. Коллегам из силового блока хотел бы передать заявление в установленном порядке, задекларировать, что открыт к взаимодействию.

Мы целиком и полностью поддерживаем политику РФС, которая направлена на развитие футбола, по наведению порядка. Уже понял, что в такой гигантской машине… Думал, что вопрос будет решаться на одном масштабе, а получается, что другой. Знаю и слышал, что был выдвинут кандидат на выборы президента РФС — Александр Дюков. Мы с ним на связи, взаимодействуем в полном объеме. Мы поддерживаем руководство РФС. Если потребуется помощь самарского футбола, мы ее окажем. Если нет — лезть не будем, но у себя порядок наведем», — сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.

На прошлой неделе Федорищев заявил, что, «Крылья Советов» имеют задолженность в размере 36 млн рублей за «судейские решения». Также он сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год.

После реакции со стороны общего собрания клубов РПЛ, посвященного этому заявлению, информация губернатора была передана в правоохранительные органы для расследования.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 7 декабря, самарский клуб на выезде сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

Крылья Советов
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