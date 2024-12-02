«Трагедии не будет». Федорищев — о будущем «Крыльев Советов»

Ранее власти Самарской области предупредили о риске банкротства «Крыльев Советов» из-за дебиторской задолженности, которая на конец прошлого года составляла 1,3 млрд рублей.
«Попрошу всех сотрудников, которые работают в правительстве Самарской области, в клубе, достойно пройти этот путь. Трагедии не будет. Команда будет играть, станет сильнее. Несправедливости не будет. Сам буду ходить и на опросы, если система скажет, что необходимо мое участие. Правоохранительная система у нас сильная. Несправедливости не будет, а наведение порядка — это точно. Коллегам из силового блока хотел бы передать заявление в установленном порядке, задекларировать, что открыт к взаимодействию.
Мы целиком и полностью поддерживаем политику РФС, которая направлена на развитие футбола, по наведению порядка. Уже понял, что в такой гигантской машине… Думал, что вопрос будет решаться на одном масштабе, а получается, что другой. Знаю и слышал, что был выдвинут кандидат на выборы президента РФС — Александр Дюков. Мы с ним на связи, взаимодействуем в полном объеме. Мы поддерживаем руководство РФС. Если потребуется помощь самарского футбола, мы ее окажем. Если нет — лезть не будем, но у себя порядок наведем», — сказал Федорищев на заседании правительства Самарской области.
На прошлой неделе Федорищев заявил, что, «Крылья Советов» имеют задолженность в размере 36 млн рублей за «судейские решения». Также он сообщил, что в данной схеме задействовано порядка 10 клубов из РПЛ, а общий объем средств, затрачиваемых на коррупцию в российском футбольном судействе составляет 500 млн рублей в год.
После реакции со стороны общего собрания клубов РПЛ, посвященного этому заявлению, информация губернатора была передана в правоохранительные органы для расследования.
«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 7 декабря, самарский клуб на выезде сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 16:30 по московскому времени.