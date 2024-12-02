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Генеральный директор «Пари НН»: Судьи не так поняли Гончаренко

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал нашумевшее высказывание главного тренера команды Виктора Гончаренко.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

После окончания матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ Виктор Гончаренко главному арбитру встречи Яну Бобровскому в подтрибунном помещении: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».

«Думаю, судьи просто неправильно поняли Виктора Михайловича. Я еще не успел с ним поговорить по этому поводу, не было возможности. Там просто было искажение смысла, который он хотел донести. Мы еще с ним сегодня поговорим. Безусловно, мы как клуб, дадим какую-то позицию об этой ситуации, чтобы не осталось недопониманий», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.

Виктор Гончаренко возглавил нижегородский клуб в октябре 2024 года. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».Он шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.

После 17 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 16 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.

Ростов
4:0
Первый тайм: 1:0
Пари Нижний Новгород
Футбол, Премьер-лига, Тур 17
30.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Ростов Арена, 6545 зрителей
Главные тренеры
Валерий Карпин
Виктор Гончаренко
Голы
Ростов
Максим Осипенко
(Николай Комличенко)
32′
Родриго Саравия
(Данил Глебов)
60′
Максим Осипенко
65′
Николай Комличенко
73′
Составы команд
Ростов
1
Рустам Ятимов
40
Илья Вахания
55
Максим Осипенко
15
Данил Глебов
62
Иван Комаров
87
Андрей Лангович
4
Виктор Мелехин
43′
74′
3
Умар Сако
9
Мохаммад Мохебби
74′
10
Кирилл Щетинин
89
Родриго Саравия
84′
11
Алексей Сутормин
7
Роналдо
11′
74′
69
Егор Голенков
27
Николай Комличенко
84′
19
Хорен Байрамян
Пари Нижний Новгород
30
Никита Медведев
22
Никита Каккоев
41′
25
Свен Карич
15
Александр Эктов
34′
78
Николай Калинский
6′
20
Хуан Мануэль Боселли
49′
70
Максим Шнапцев
74′
7
Владислав Карапузов
19
Никита Ермаков
74′
10
Александр Трошечкин
34
Антон Мухин
74′
80
Валерий Царукян
99
Станислав Магкеев
54′
24
Кирилл Гоцук
29
Лука Веснер Тичич
56′
80′
90
Огнен Ожегович
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
3
10
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
2
22
Фолы
14
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Пари Нижний Новгород
Ростов
Премьер-лига: таблица и календарь