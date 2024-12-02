Генеральный директор «Пари НН»: Судьи не так поняли Гончаренко

«Думаю, судьи просто неправильно поняли Виктора Михайловича. Я еще не успел с ним поговорить по этому поводу, не было возможности. Там просто было искажение смысла, который он хотел донести. Мы еще с ним сегодня поговорим. Безусловно, мы как клуб, дадим какую-то позицию об этой ситуации, чтобы не осталось недопониманий», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.