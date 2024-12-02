Генеральный директор «Пари НН»: Судьи не так поняли Гончаренко

После окончания матча с «Ростовом» (0:4) в 17-м туре РПЛ Виктор Гончаренко главному арбитру встречи Яну Бобровскому в подтрибунном помещении: «Ян, тебе недолго осталось, не волнуйся».
«Думаю, судьи просто неправильно поняли Виктора Михайловича. Я еще не успел с ним поговорить по этому поводу, не было возможности. Там просто было искажение смысла, который он хотел донести. Мы еще с ним сегодня поговорим. Безусловно, мы как клуб, дадим какую-то позицию об этой ситуации, чтобы не осталось недопониманий», — приводит слова Мелик-Гусейнова Sport24.
Виктор Гончаренко возглавил нижегородский клуб в октябре 2024 года. Последним местом работы Гончаренко был екатеринбургский «Урал», который он возглавлял с 2022 по 2024 год. Белорусский тренер ранее работал в Российской Премьер-лиге с «Кубанью», ЦСКА, «Уфой» и «Краснодаром».Он шесть раз приводил БАТЭ к победе в чемпионата Беларуси, а вместе с ЦСКА дважды выигрывал серебряные медали РПЛ и один раз побеждал в игре за Суперкубок России. Гончаренко 11 раз признавался лучшим тренером Белоруссии.
После 17 туров нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги «Пари НН» набрал 16 очков и расположился на 12-й строчке турнирной таблицы.