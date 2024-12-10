Капитан «Зенита» Дуглас Сантос: я русский на 50 процентов

«На сколько процентов я русский? Думаю, что на 50 процентов. Я здесь уже пять с половиной. Как дела с русским языком? Его очень сложно изучать. Я им занимаюсь — многое понимаю. Делаю что могу. Тот набор слов, который я знаю, позволяет мне общаться на поле и изъясняться за его пределами.



В России мне больше всего нравится образ жизни, который очень похож на бразильский. Конечно, когда наступает зима, все становится немного сложнее, темное время суток все-таки немного мешает улыбаться чаще. Но, каждый день делая добрые дела, мы помогаем друг другу даже в мороз и холод, хотя зимы в России очень красивые! Еще мне нравится русская кухня. Обожаю сырники, и моя семья тоже! Ну и “Зенит” — большой европейский клуб, который принял меня и моих близких очень тепло и хорошо. Петербург и “Зенит” — это наш дом», — сказал Сантос.