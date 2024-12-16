Форвард «Зенита» Соболев проводит отпуск с вратарем «Спартака»

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов и нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев сыграли в волейбол без рук на огромной шахматной доске. Селихов опубликовал видеозапись с подписью «Селихов 1, Соболев 0», что может свидетельствовать о его победе в этом импровизированном поединке.
Ранее Соболев и Селихов вместе выступали за «Спартак», но летом 2024 года Соболев решился на переход в «Зенит». Однако это, похоже, не повлияло на дружеские отношения футболистов. Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».
27-летний Соболев провел 11 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона. По сумме всех встреч у форварда две желтые карточки и ни одного результативного действия.
После 18 туров «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России с 39 очками. Красно-белые расположились на третьей строчке с 37 очками. Первый тур РПЛ после зимней паузы состоится в начале марта.