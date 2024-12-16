Форвард «Зенита» Соболев проводит отпуск с вратарем «Спартака»

Ранее Соболев и Селихов вместе выступали за «Спартак», но летом 2024 года Соболев решился на переход в «Зенит». Однако это, похоже, не повлияло на дружеские отношения футболистов. Александр Соболев официально стал игроком «Зенита» 30 августа. Сумма трансфера составила 10 млн евро. Он стал четвертым игроком в XXI веке после Владимира Быстрова (2009), Артема Дзюбы (2015) и Зелимхана Бакаева (2022), перешедшим напрямую из «Спартака» в «Зенит».