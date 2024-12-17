Василий Еремякин покинул пост президента футбольного клуба «Оренбург»

Об этом сообщил «Матч ТВ».
Ермякин занимал должность президента оренбургского клуба с мая 2020 года. Причины ухода с должности не сообщаются и официального подтверждения от клуба пока не было. Ранее должность спортивного директора покинул Дмитрий Андреев, который был отстранён от футбольной деятельности.
Отметим, что по информации некоторых СМИ в клубе предстоит масштабная смена руководства.
После 18 туров в рамках российской Премьер-лиги «Оренбург» набрал 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.