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Василий Еремякин покинул пост президента футбольного клуба «Оренбург»

На его должность будет назначен экс-гендиректор «Балтики» Кирилл Волженкин.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Пресс-служба "Оренбурга"

Об этом сообщил «Матч ТВ».

Ермякин занимал должность президента оренбургского клуба с мая 2020 года. Причины ухода с должности не сообщаются и официального подтверждения от клуба пока не было. Ранее должность спортивного директора покинул Дмитрий Андреев, который был отстранён от футбольной деятельности.

Отметим, что по информации некоторых СМИ в клубе предстоит масштабная смена руководства.

После 18 туров в рамках российской Премьер-лиги «Оренбург» набрал 8 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

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