Василий Еремякин покинул пост президента футбольного клуба «Оренбург»

Ермякин занимал должность президента оренбургского клуба с мая 2020 года. Причины ухода с должности не сообщаются и официального подтверждения от клуба пока не было. Ранее должность спортивного директора покинул Дмитрий Андреев, который был отстранён от футбольной деятельности.