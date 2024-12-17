Болельщики выбрали лучшего игрока «Зенита» в ноябре и декабре

Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил имя лучшего футболиста команды в ноябре и декабре 2024 года. За указанный период «Зенит» провел семь матчей: пять в Российской Премьер-лиге, два — в Кубке России. Андрей Мостовой появлялся на поле во всех играх, а в шести матчах попадал в стартовый состав. В семи матчах полузащитник петербургской команды забил два гола и сделал две результативные передачи.