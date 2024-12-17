Болельщики выбрали лучшего игрока «Зенита» в ноябре и декабре

Санкт-петербургский «Зенит» официально объявил имя лучшего футболиста команды в ноябре и декабре 2024 года. За указанный период «Зенит» провел семь матчей: пять в Российской Премьер-лиге, два — в Кубке России. Андрей Мостовой появлялся на поле во всех играх, а в шести матчах попадал в стартовый состав. В семи матчах полузащитник петербургской команды забил два гола и сделал две результативные передачи.
Ранее Андрей Мостовой признавался лучшим игроком клуба в октябре 2024 года. Полузащитник перешел в «Зенит» зимой 2019 года из клуба «Химки». Один сезон полузащитник провел в «Сочи» на правах аренды. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 4 миллиона евро.
Мостовой дебютировал за сборную России в октябре 2020 года в товарищеском матче против команды Швеции. В общей сложности Андрей провел в составе национальной команды 16 игр, в которых забил 3 мяча.
«Зенит» ушел на зимнюю паузу в РПЛ на втором месте в турнирной таблице. Команда Сергея Семака набрала 39 очков в 18 матчах и уступает «Краснодару» лишь по дополнительным показателям. В начале марта в первом туре после зимней паузы петербуржцы дома сыграют с ЦСКА.