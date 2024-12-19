Станкович признан лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ

46-летний специалист был в пятерке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо»), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»). Станкович получил все голоса экспертов, четыре из пяти голосов комментаторов и около 63% голосов болельщиков.