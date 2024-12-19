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Станкович признан лучшим тренером ноября и декабря в РПЛ

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября и декабря. Об этом сообщает официальный сайт РПЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Спорт-Экспресс

46-летний специалист был в пятерке претендентов вместе с Марцелом Личкой («Динамо»), Валерием Карпиным («Ростов»), Рашидом Рахимовым («Рубин») и Зауром Тедеевым («Акрон»). Станкович получил все голоса экспертов, четыре из пяти голосов комментаторов и около 63% голосов болельщиков.

Под руководством Станковича «Спартак» в ноябре и декабре выиграл все пять матчей в РПЛ. Красно-белые обыграли ЦСКА (2:0), «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2), «Краснодар» (3:0) и «Пари НН» (3:0).

Ранее обладателем награды лучшему футболисту РПЛ по итогам ноября и декабря стал нападающий «Спартака» Манфред Угальде, который забил в этих пяти матчах девять голов.

«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Зенита» и «Краснодара» на два очка. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.

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