Представитель Дзюбы рассказал о продлении контракта игрока с «Акроном»

«Условиями в “Акроне” Артем доволен. Последний месяц команда базировалась в Москве. Для Артема это родной город. В Тольятти тоже есть абсолютно все необходимое. Да, в первое время он привыкал, но Артем отмечал, что испытал ностальгию по временам в Томске, в Туле. В Тольятти его приняли здорово и болельщики, и в команде, с главным тренером у него прекрасные отношения. Поводов для жалоб и переживаний нет. Надеюсь, что так будет и дальше. Предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в худшую сторону, нет. Пока вопрос о продлении контракта с “Акроном” мы не обсуждали, ни с кем не говорили на эту тему. Посмотрим, как все сложится весной. Президент “Акрона” Павел Морозов также недавно заявил, что клуб пока не думал об этом. Сейчас все сосредоточены на выполнении ближайших целей. Наверное, ближе к концу сезона этот вопрос встанет. Тогда будем обсуждать будущее Артема с “Акроном” или другими командами», — приводит слова Гольдмана «РИА Новости Спорт».