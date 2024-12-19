СМИ: Манфред Угальде интересен трем топ-клубам АПЛ

Как сообщает TBR Football, «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси» проявляют интерес к нападающему московского «Спартака» Манфреду Угальде и могут предпринять попытку приобрести футболиста сборной Коста-Рики уже в январе, По данным источника, в контракте Угальде прописан пункт об отступных, сумма которых составляет 25 миллионов фунтов.
Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. В свою очередь, нидерландский клуб приобрел нападающий у бельгийского «Ломмеля» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.
Отмечается, что лучше всего Угальде знаком «Манчестер Сити», поскольку именно холдинг City Group обнаружил футболиста в Коста-Рике в 2022 году и привез его в Европу в одну из своих команд — бельгийский «Ломмель».
Действующее трудовое соглашение Угальде с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно представленной на портале Transfermarkt информации, рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.
Угальде в 18 играх РПЛ забил 15 голов и является лучшим бомбардиром турнира. Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков идет вторым — 10, форвард «Рубина» Мирлинд Даку — третий с 9 голами. Игрок «Краснодара» Джон Кордоба забил 8 мячей.