СМИ: Манфред Угальде интересен трем топ-клубам АПЛ

Манфред Угальде перешел в «Спартак» из «Твенте» зимой 2024 года. Сумма сделки составила 13 миллионов евро. В свою очередь, нидерландский клуб приобрел нападающий у бельгийского «Ломмеля» летом 2023 года. В нынешнем сезоне Угальде принял участие в 22 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и тремя результативными передачами.