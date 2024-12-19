«Спартак» может подписать контракт с менеджером из «Галатасарая»

Ранее появлялась информация о том, что испанский специалист может занять должность нового спортивного директора московского клуба. До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся Томаш Амарал. По словам гендиректора московского клуба Олега Малышева, причиной ухода португальца стало недовольство итогами летнего трансферного окна.