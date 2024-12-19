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«Спартак» может подписать контракт с менеджером из «Галатасарая»

Московский футбольный «Спартак» собирается подписать менеджера «Галатасарая» Фрэнсиса Каджигао. Об этом сообщает Gala Haber в соцсети Х (ранее Twitter).

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Ранее появлялась информация о том, что испанский специалист может занять должность нового спортивного директора московского клуба. До ноября 2024 года спортивным директором «Спартака» являлся Томаш Амарал. По словам гендиректора московского клуба Олега Малышева, причиной ухода португальца стало недовольство итогами летнего трансферного окна.

Известно, что в прошлом Каджигао работал в «Арсенале», занимая там должность главного скаута с 2019 по 2020 год.

С 2021-го по 2022-й испанский специалист работал в качестве спортивного директора в сборной Чили. С 2023-го года Каджигао работал в «Галатасарае».

Спартак