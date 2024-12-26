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Аршавин об игроках «Зенита»: продавать их готовы всем

Экс-футболист и замдиректора по спортивному развитию академии «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, при каких условиях в Петербурге будут готовы продать своих игроков даже прямым конкурентам.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

— Мы не готовы отдавать их задёшево. Сейчас один из игроков уйдёт за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да, и прямым конкурентам: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву».

— Но это же «Зенит».
— Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

В августе 2020 года Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита». С 2022 года экс-футболист занимается вопросами спортивного развития в академии.

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