Аршавин об игроках «Зенита»: продавать их готовы всем

— Мы не готовы отдавать их задёшево. Сейчас один из игроков уйдёт за плеядой Козловых, Никифоровых, Барановских. Считаю, что он точно потянет ФНЛ. Это хороший кейс для нас. Продавать мы готовы всем. Да, и прямым конкурентам: и «Динамо», и «Спартаку», и «Локомотиву».
— Но это же «Зенит».
— Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».
В августе 2020 года Аршавин стал директором департамента развития молодежного футбола по спортивным вопросам «Зенита». С 2022 года экс-футболист занимается вопросами спортивного развития в академии.