Аршавин об игроках «Зенита»: продавать их готовы всем

— Но это же «Зенит».

— Чем больше наших футболистов будет играть в разных командах, тем нам лучше и проще будет потом в будущем привлекать игроков. А будут они востребованы для «Зенита» в будущем или нет, мы сейчас не узнаем, — приводит слова Аршавина «Чемпионат».