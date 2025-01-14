Абаскаль заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит»

35-летний Гильермо Абаскаль с сентября 2024 года находится без работы после того, как был уволен из «Гранады», выступающей в испанской Сегунде.
«Могу ли я себе представить в ЦСКА или “Зените”? Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со “Спартаком”, — приводит слова испанца “Спорт-Экспресс”.
Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».
Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В последних шести матчах в чемпионате «Спартак» одержал шесть побед с общим счетом 19:2. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.