Абаскаль заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит»

«Могу ли я себе представить в ЦСКА или “Зените”? Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со “Спартаком”, — приводит слова испанца “Спорт-Экспресс”.