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Абаскаль заявил, что готов возглавить ЦСКА или «Зенит»

Бывший тренер московского «Спартака» рассказал, что рассмотрит любые предложения из России.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

35-летний Гильермо Абаскаль с сентября 2024 года находится без работы после того, как был уволен из «Гранады», выступающей в испанской Сегунде.

«Могу ли я себе представить в ЦСКА или “Зените”? Никогда не знаешь, что произойдет в будущем. Рассмотрю любые предложения из России. Но чувство возвращения домой испытаю лишь с одним клубом. Со “Спартаком”, — приводит слова испанца “Спорт-Экспресс”.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го. Под его руководством красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России-2022/23. Ранее 35-летний испанец возглавлял швейцарские «Лугано» и «Базель», итальянский «Асколи» и греческий «Волос».

Красно-белые завершили первую часть сезона РПЛ на третьем месте, отстав от «Краснодара» и «Зенита» на два очка. В последних шести матчах в чемпионате «Спартак» одержал шесть побед с общим счетом 19:2. В следующем туре, который пройдет после зимней паузы, «Спартак» дома сыграет с «Оренбургом». Встреча пройдет 2 марта.

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