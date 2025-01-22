Источник: Клаудиньо уйдет из «Зенита» в «Аль-Садд» за 20 млн евро

По информации источника, сумма сделки составит €20 млн.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо перейдет в бразильский «Палмейрас». Об этом рассказала президент клуба Лейла Перейра, сообщившая, что у нее была личная договоренность с игроком. Однако на стадии оформления документов представители футболиста заявили, что Клаудиньо решил продолжить карьеру в Катаре.
27-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Брагантино». В составе клуба из Санкт-Петербурга полузащитник провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 26 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз — Кубок страны. В 2021 году бразилец стал победителем Олимпийских игр в Токио. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.
20 января «Зенит» официально объявил о переходе нападающего «Ботафого» и сборной Бразилии Луиса Энрике. Трудовое соглашение сине‑бело‑голубых с 24‑летним Энрике рассчитано на четыре года с возможностью продления еще на сезон. По информации журналиста Фабрицио Романо, «Зенит» заплатил за переход Энрике €35 млн, что стало рекордной продажей в истории «Ботафого».
Из «Зенита» в «Ботафого» перешли нападающий Артур и полузащитник Вендел.