Источник: Клаудиньо уйдет из «Зенита» в «Аль-Садд» за 20 млн евро

27-летний Клаудиньо перешел в «Зенит» в августе 2021 года из бразильского «Брагантино». В составе клуба из Санкт-Петербурга полузащитник провел 104 матча во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал 26 результативных передач. Вместе с «Зенитом» Клаудиньо трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, один раз — Кубок страны. В 2021 году бразилец стал победителем Олимпийских игр в Токио. В феврале 2023 года президент России Владимир Путин предоставил Клаудиньо российское гражданство.