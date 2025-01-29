Кокорин рассказал, почему не перешёл в «Арсенал» в 2016-м

— Хотели полноценный контракт или денег за аренду?

— Не помню, честно. Всё не складывалось. Я думал: «Сейчас еду на турнир, поиграем и решим». Они хотят аренду — тоже такое себе. Ладно бы я приезжал туда на пике, как Шава [Андрей Аршавин], образно говоря. Там тоже надо было неплохо конкурировать, — сказал Кокорин в выпуске на YouTube-канале Smol Talk нападающего «Краснодара» Фёдора Смолова.