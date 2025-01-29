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Бывшего вице-президента РФС Анохина задержали по делу о взятке

Генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» и бывший вице-президент РФС Сергей Анохин задержан в Москве, сообщает телеграм-канал «112».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Щербак/ТАСС

По информации источника, Анохин подозревается в даче взятки в размере 50 миллионов рублей сотруднику правоохранительных органов. Также был задержан получатель денег.

51-летний Сергей Анохин занимал должность вице-президента Российского футбольного союза и был членом исполкома РФС с 2016-го по 2022 год.

С сентября 2020-го года по ноябрь 2021 года Анохин был президентом подмосковных «Химок».

В 2022 году Анохин стал генеральным директором одной из крупнейших российских букмекерских компаний «Фонбет», которая является спонсором футбольных клубов ЦСКА и «Локомотив». В октябре 2022 года Сергей Анохин также вошел в состав комитета по маркетингу Российского футбольного союза.