Градиленко: Галицкий заслужил чемпионство, но не верю в Мусаева

«Думаю, что “Спартака” может стать чемпионом. Мы смотрим, что происходит в “Зените”. Очевидно, что там что-то сломалось. Своему старому другу Сергею Богдановичу передаю привет. Сейчас положением “Зенита” можно воспользоваться.



“Краснодар” — хорошая команда, но я не верю в Мусаева. Почему-то нет уверенности, что он тренер-чемпион. Не знаю, какой тренер Станкович, но как становиться чемпионом, хоть игроком, хоть тренером, он знает, опыт есть! Поэтому чемпионство “Спартака” может случиться.



Надеюсь, руководство “Краснодара” не обидится на мою оценку. Если они станут чемпионами, я тоже буду счастлив — за Галицкого, который заслужил это», — заявил Градиленко в интервью порталу «Чемпионат».