Градиленко: Галицкий заслужил чемпионство, но не верю в Мусаева

Экс-защитник «Спартака» Дмитрий Градиленко оценил ситуацию в борьбе за чемпионство в текущем сезоне РПЛ.
«Думаю, что “Спартака” может стать чемпионом. Мы смотрим, что происходит в “Зените”. Очевидно, что там что-то сломалось. Своему старому другу Сергею Богдановичу передаю привет. Сейчас положением “Зенита” можно воспользоваться.
“Краснодар” — хорошая команда, но я не верю в Мусаева. Почему-то нет уверенности, что он тренер-чемпион. Не знаю, какой тренер Станкович, но как становиться чемпионом, хоть игроком, хоть тренером, он знает, опыт есть! Поэтому чемпионство “Спартака” может случиться.
Надеюсь, руководство “Краснодара” не обидится на мою оценку. Если они станут чемпионами, я тоже буду счастлив — за Галицкого, который заслужил это», — заявил Градиленко в интервью порталу «Чемпионат».
Дмитрий Градиленко выступал за команды «Спартак», «Лада», ЦСКА, «Ростсельмаш», «Торпедо», «Жемчужина» и нижегородский «Локомотив». В составе «Спартака» становился чемпионом СССР 1989 года и чемпионом России 1993 года. После завершения карьеры игрока долгое время работал футбольным агентом и телекомментатором.
«Краснодар» после первой части сезона набрал 39 очков и лидирует в чемпионате России, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. В следующем туре, который состоится в начале марта, команда дома сыграет с «Крыльями Советов».