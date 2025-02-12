«Спартак» установил рекорд клуба по тратам на трансферы

В зимнее трансферное окно красно-белые потратили почти 30 млн евро. Ключевыми приобретениями клуба стали нападающий АЕКа Ливай Гарсия за 18,7 млн евро и нападающий «Ривер Плейта» Пабло Солари за 10 млн евро. Также «Спартак» потратил 1,2 млн евро на приобретение вратаря ЦСКА Ильи Помазуна.
Главной летней покупкой «Спартака» стал атакующий полузащитник «Ривер Плейта» Эсекьель Барко, который обошелся московскому клубу в 14 млн евро. Также красно-белые приобрели полузащитника Маркиньоса (5 млн евро), защитника Рикардо Мангаса (2,5 млн евро), полузащитника Игоря Дмитриева (2,5 млн евро), нападающего Вильяма Жозе (2 млн евро) и защитника Миенти Абену (1,2 млн евро).
Предыдущий рекорд по тратам «Спартака» на новых игроков был установлен в сезоне-2019/20. Тогда красно-белые потратили 42,5 млн евро, в том числе на трансферы Гуса Тиля (18 млн евро) и Алекса Крала (12 млн евро).
«Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на два очка. 2 марта команда Деяна Станковича дома сыграет с «Оренбургом».