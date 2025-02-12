«Спартак» установил рекорд клуба по тратам на трансферы

Предыдущий рекорд по тратам «Спартака» на новых игроков был установлен в сезоне-2019/20. Тогда красно-белые потратили 42,5 млн евро, в том числе на трансферы Гуса Тиля (18 млн евро) и Алекса Крала (12 млн евро).