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«Трабзонспор» предложил более 10 млн евро за трансфер Сперцяна

«Трабзонспор» сделал предложение «Краснодару» о трансфере 24-летнего атакующего полузащитника Эдуарда Сперцяна.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: https://t.me/fckrasnodar

Как сообщает Taka Gazete, «Краснодар» принял предложение «Трабзонспора». Также турецкий клуб намеревался удвоить заработную плату футболиста.

Однако Сперцян отказался от перехода в «Трабзонспор» после общения с Федерацией футбола Армении и исполняющим обязанности главного тренера национальной команды Суреном Чахаляном. Как сообщает источник, Чахалян отметил, что в случае перехода армянского футболиста в турецкую команду он рискует столкнуться с негативной реакцией в матчах местного чемпионата.

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В общей сложности он провел за клуб 133 матча, в которых Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Этой зимой Сперцян мог перейти в выступающий в Чемпионшипе «Лидс». По словам футболиста, переход не состоялся из‑за не самого привлекательного предложения английского клуба.

В прошлом сезоне «Краснодар» занял второе место в РПЛ, уступив одно очко «Зениту». В нынешнем сезоне «быки» лидируют в турнирной таблице, опережая «Зенит» по дополнительным показателям. 1 марта «Краснодар» дома сыграет с «Крыльями Советов».

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