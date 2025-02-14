«Трабзонспор» предложил более 10 млн евро за трансфер Сперцяна

Эдуард Сперцян — воспитанник «Краснодара». В общей сложности он провел за клуб 133 матча, в которых Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 20 миллионов евро. Этой зимой Сперцян мог перейти в выступающий в Чемпионшипе «Лидс». По словам футболиста, переход не состоялся из‑за не самого привлекательного предложения английского клуба.